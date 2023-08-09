مغربية فاض بها الكيل تنطق بالمحظور في مملكة محمد السادس (فيديو)

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وطن- مع استمرار موجة الغلاء الفاحش دونما أمل بفرج يلوح في الأفق لدى عموم المغاربة، استعاد نشطاء مقطع فيديو لسيدة مغربية اشتكت فيه عدم تدخل حكومة عزيز أخنوش، في حل مشكلة غلاء المعيشة متهمة إياها بالتقصير.

بث المقطع المصور موقع “أشطاري 24” المحلّي عبر قناته الرسمية على “يوتيوب“، وفيه عبّرت السيدة المغربية عن حنقها مما آلت إليه الأوضاع المعيشية بالنسبة لها ولعموم المغاربة.

ونقلت القناة المغربية حالة الغضب العارم التي ظهرت في تصريحات عدد من المواطنين في سوق محلي بأحد المدن المغربية.

حتى أن الأمر وصل بالسيدة المغربية للقول أنه “لا سيد في المغرب غير الله” في ردّها على مواطن آخر كان ينوي مقاطعتها وهو يردد عبارة “سيد أخنوش” مرات عديدة.

ورغم أن هذا المقطع قديم وصور قبل 3 أشهر، إلا أنه أُعيد تداوله على نطاق واسع، كنوع من التعبير عن السأم الشعبي والضيق من الأوضاع المعيشية الصعبة حاليا في المغرب، والتي تزداد سوء يوما بعد يوم.

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تدهور الاقتصاد يثقل كاهل المغاربة

في ظل التأثر العالمي بتداعيات جائحة كورونا والتغييرات المناخية، ثم التوترات السياسية بين أقطاب الطاقة ومصدري الغذاء حول العالم في السنوات الأخيرة، ناهيك توالي سنوات الجفاف خلال العقد المنصرم، تأثر الاقتصاد المغربي بشكل كبير.

وانعكس ذلك على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة وأن المغرب يستورد ما يقارب 70.4 في المئة من حاجياته من الحبوب و100 في المئة من احتياجاته الطاقية، كما أن العديد من الصناعات الغذائية تعتمد على مواد أولية مستوردة.

شهدت أسعار المواد الغذائية في المغرب تضخما غير مسبوق تجاوز في فبراير/شباط الماضي 20%، لأول مرة في تاريخ البلاد، فيما بلغ معدل التضخم 10.1%.

وحسب بيانات البنك الدولي، فقد أدت الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.