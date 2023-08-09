الأربعاء, أغسطس 9, 2023
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مريم حسين تستعرض مؤخراتها بطريقة بذيئة بساحة مصارعة الثيران بعد كشف مناطقها الحساسة (شاهد)

مريم حسين وثقت جولتها في إسبانيا وحضورها عرضا لمصارعة الثيران

كتب فهمي الورغمي
مريم حسين تستعرض مؤخراتها بطريقة بذيئة بساحة مصارعة الثيران بعد كشف مناطقها الحساسة (شاهد)
مريم حسين
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وطن- لا تتوانى الممثلة المغربية مريم حسين من إثارة الجدل بين الحين والآخر باستعراضاتها المثيرة، واستخدام جسدها لتكون موضع حديث رواد مواقع التواصل.

هذه المرة كانت من االعاصمة الإسبانية مدريد، حيث وثقت مريم حسين لحظات وصولها إلى إحدى ساحات مصارعة الثيران وحضورها عدة تحديات.

وظهرت مريم حسين في المدرجات وهي تستمتع بمشاهد موت الثيران تحت تأثير السهام التي تغرز في جسدها، الامر الذي اعتبرته منظمات حقوقية بمثابة تعذيب للثيران، داعية لسن تشريع قانوني يوقف هذه الاستعراضات.

مريم حسين في المدرجات
مريم حسين في المدرجات

وكان لافتا إطلالة مريم حسين في مثل هذه المناسبة، حيث ارتدت الفنانة المغربية توب حمالات كشف الكثير من صدرها، مع بنطال قصير باللون الأحمر المثير.

إطلالة الفنانة المغربية مريم حسين
إطلالة الفنانة المغربية مريم حسين

 

استعراض بذيء للمؤخرة

ومن بين إطلالتها خلال الحدث، نشرت مريم حسين مقطع فيديو بذيء وغير بريء، استعرضت من خلاله مؤخرتها وهي تصعد الدرج أثناء وصولها لساحة العرض الخاصة بمصارعة الثيران.

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مريم حسين تكشف جزءا من مناطقها الحساسة

وقبل أيام قليلة تسببت مريم حسين بموجة من الغضب ضدها بعد توثيقها لرحلتها للمغرب برفقة ابنتها “الاميرة”، حيث نشرت مجموعة من الصورة كشفت من خلالها عن مناطق حساسة من جسدها.

ونشرت مريم حسين مجموعة من الصور التي التقطتها لنفسها من مكان إقامتها بجزيرة “أبيزا” الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وظهرت مريم حسين كعادتها بإطلالة جريئة جدا، حيث استندت في إحدى الصور على سور البلكونة مرتدية “هاف ستوميك” بدون حمالة صدر مما كشف ملامح اعضائها الحساسة.

ظهرت مريم حسين كعادتها بإطلالة جريئة جدا، حيث استندت في إحدى الصور على سور البلكونة مرتدية “هاف ستوميك” بدون حمالة صدر مما كشف ملامح اعضائها الحساسة
ظهرت مريم حسين كعادتها بإطلالة جريئة جدا، حيث استندت في إحدى الصور على سور البلكونة مرتدية “هاف ستوميك” بدون حمالة صدر مما كشف ملامح اعضائها الحساسة

الكشف عن الملابس الداخلية

وفي الصور الثانية التي التقطتها مريم حسين لنفسها عبر المرآة، ظهرت الفنانة المغربية مرتدية نفس الملابس، إلا أن الفتحة التي تميزت بها الجيبة، كشفت عن الملابس الداخلية التي ارتدها.

الصور الثانية التي التقطتها مريم حسين لنفسها عبر المرآة، ظهرت الفنانة المغربية مرتدية نفس الملابس، إلا أن الفتحة التي تميزت بها الجيبة، كشفت عن الملابس الداخلية التي ارتدها.
الصور الثانية التي التقطتها مريم حسين لنفسها عبر المرآة، ظهرت الفنانة المغربية مرتدية نفس الملابس، إلا أن الفتحة التي تميزت بها الجيبة، كشفت عن الملابس الداخلية التي ارتدها.
المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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