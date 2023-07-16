مريم حسين تحقن مؤخرتها الصغيرة بالفيلر وتوثق العملية (فيديو)

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وطن– وثقت الفنانة المغربية مريم حسين، لحظة زيارتها إلى عيادة تجميل في مدينة تطوان في المغرب، لتكبير مؤخرتها.

ونشرت مريم حسين عدة فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة، على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستعد للخضوع لتكبير المؤخرة، وتتحدث عن تفاصيل العملية.

فيلر دائم في المؤخرة

وقالت مريم بالفيديو: “أنا جاية خصيصا للدكتورة ماريا، لأن في كتير بنات صاحباتي وقريباتي قاعدين يسألوني عن الفيلر الدائم في المؤخرة”.

وتابعت الفنانة المغربية: “أنا راح أدخل عند الطبيبة الحلوة هذه، لأنه ما في ولا دكتور ولا دكتورة تقدر تتعامل مع المؤخرة المحقونة بالفيلر الدائم إلا هذه الدكتورة”.

وبدأت طبيبة التجميل بشرح تفاصيل العملية لمريم حسين، مع نشر صور توضيحية للمؤخرة قبل وبعد الحقن. بينما تبدي الفنانة المغربية تعجبها ودهشتها من النتائج التي رأتها في الصور قبل أن تخضع بنفسها للعملية.

تكبير بالفيلر

ويعتبر تكبير المؤخرة بالفيلر، جراحة تجميلية تهدف لإبراز الأرداف ومنحها شكل دائري جذاب لحل مشاكل عدم التناسق.

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ويتم استخدام الدهون الخاصة بالمريض في هذه الجراحة.

وإذا كان المريض يعاني من نقص الدهون الكافية لنقله ، يمكن استخدام مواد التعبئة كذلك وتكون النتائج طبيعية تمامًا .