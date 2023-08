“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

- Advertisement -

وطن – بينما يستعد إيلون ماسك لمواجهة مارك زوكربيرغ، في نزال يترقبه كثيرون، فاجأ صاحب منصة “X” الخاصة به، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، الملايين بإعلانه عن إمكانية إجرائه جراحة بعد إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي على الظهر والرقبة.

وأثار هذا الإعلان من إيلون ماسك، تساؤلات حول إمكانية تأجيل النزال المرتقب مع صاحب شركة “ميتا”، أو إلغائه حتّى.

إيلون ماسك قال إنّه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت الجراحة ستكون مطلوبة، قبل نزاله في القفص مع مارك زوكربيرغ، وكان قال سابقاً إنه “قد يحتاج إلى عملية لتقوية صفيحة التيتانيوم التي تربط فقرتي C5 / C6 معاً.”وفق “العربية نت”

وكان “ماسك” إعلن قبل يومين، أنّه سيتم بث النزال مع مارك زوكربيرغ على الهواء مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي X.

وقال إيلون ماسك في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي أنّ جميع العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.

