الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

أثار هذا الإعلان من إيلون ماسك، تساؤلات حول إمكانية تأجيل النزال المرتقب مع صاحب شركة "ميتا"، أو إلغائه حتّى

كتب أنس السالم
نزال إيلون ماسك و مارك زوكربيرغ
إيلون ماسك قال إنّه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت الجراحة ستكون مطلوبة
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وطن – بينما يستعد إيلون ماسك لمواجهة مارك زوكربيرغ، في نزال يترقبه كثيرون، فاجأ صاحب منصة “X” الخاصة به، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، الملايين بإعلانه عن إمكانية إجرائه جراحة بعد إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي على الظهر والرقبة.

وأثار هذا الإعلان من إيلون ماسك، تساؤلات حول إمكانية تأجيل النزال المرتقب مع صاحب شركة “ميتا”، أو إلغائه حتّى.

إيلون ماسك قال إنّه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت الجراحة ستكون مطلوبة، قبل نزاله في القفص مع مارك زوكربيرغ، وكان قال سابقاً إنه “قد يحتاج إلى عملية لتقوية صفيحة التيتانيوم التي تربط فقرتي C5 / C6 معاً.”وفق “العربية نت

إيلون ماسك لن يتراجع.. هكذا يتدرب على قتاله المفترض مع مالك فيسبوك في قفص!
إيلون ماسك يتدرب على قتال مارك زوكربيرج

وكان “ماسك” إعلن قبل يومين، أنّه سيتم بث النزال مع مارك زوكربيرغ على الهواء مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي X.

وقال إيلون ماسك في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي أنّ جميع العائدات ستذهب إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.

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شبيه إيلون ماسك الصيني يخوض النزال مع زوكربيرغ .. على “تيك توك”!

في السياق، نشر شبيه إيلون ماسك، الصيني “ييلونغ ما” فيديو طريف على “تيك توك” يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقا يحمل صورة مارك زوكربيرغ.

وحظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك الذي سبق أن غرد مرة قائلا: “أود أن أرى هذا الرجل إن كان حقيقيا”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” ونقلت “سكاي نيوز

قصة نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ

كانت القصة قد بدأت بإعلان شركة “ميتا” المالكة لمنصة فيسبوك مؤخرا عزمها إطلاق منصة جديدة تنافس منصة تويتر وهي ثريدز.

نزال إيلون ماسك و مارك زوكربيرغ
تعرقب للنزال بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرغ

ورد ماسك بتغريدة  انتقد فيها أن تكون كل منصات التواصل تحت سيطرة مارك، ليحذره أحد المتابعين ساخرا بألا يتجاوز في حق مارك، لأنه يتدرب على رياضة الجوجيتسو.

وأجاب ماسك قائلا “أنا مستعد لخوض نزال في القفص إذا كان هو مستعدًا”.

وأخذ مالك “ميتا” الأمر بجدية، ليجيب عبر حسابه على إنستغرام “أرسل لي الموقع”. وعندها اختار ماسك حلبة “فيغاس أوكتاغون”، الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

واحتلت الموقعة المنتظرة صدارة المنصات العالمية، حيث أعرب الكثيرون عن انتظارهم للحدث النادر، وسط سيل من التعليقات الساخرة التي تفاعل معها ماسك نفسه.
المصدرالعربية نت - سكاي نيوز - مواقع التواصل

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