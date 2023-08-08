لم تُكشف فحواها.. ما سر رسائل ملك المغرب محمد السادس الجماعية والمفاجئة لقادة الخليج؟

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وطن- في خطوات مفاجئة من الملك المغربي محمد السادس، توجّهت دفّة الديبلوماسية المغربية نحو 3 دول خليجية هي السعودية وقطر والإمارات، حيث تلقّت العواصم الثلاثة رسائل على فترات متقاربة نقلها وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وبينما لم تشر بيانات وسائل الإعلام الحكومية في الدول الأربعة لفحوى ماجاء في تلك الرسائل، نقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادرها الخاصة تفاصيلها.

بوريطة ينقل رسائل الملك لقادة الخليج

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، رسالة خطية من عاهل المغرب الملك محمد السادس، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا“.

وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق المصدر ذاته.

وفي ذات اليوم، تسلم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من الملك محمد السادس، “تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى مواصلة التنمية والتقدم”، كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

وقبل الرسالتين لأمير قطر ورئيس الإمارات، أرسل عاهل المغرب -الأحد- رسالة خطيّة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، نقلها أيضا وزير خارجية المغرب خلال لقائه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي خالد العيسي بالعاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس“.

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تفاصيل ما جاء في الرسائل؟

من جانبه قال موقع “الصحيفة” المغربي المحلي، أنه علم من “مصادر خاصة” أن الهدف من وراء هذه الرسائل الخطية التي بعثها الملك محمد السادس إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وأمير قطر تميم بن حمد، هو”طلب دعم دول الخليج للمغرب من أجل احتضان كأس العالم 2030 ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال”.

وحسب ما أكدته مصادر خليجية لـ”الصحيفة”، فإن “العاهل المغربي بعث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، رسائل إلى زعماء الدول الخليجية لمساندة ملف الترشح المغربي، دون أن تستبعد القيام بخطوة مماثلة مع الكويت والبحرين وسلطنة عمان”.

وكان الديوان الملكي المغربي، في بيان الجمعة 16 يونيو، أكد أن الملك محمد السادس عيّن فوزي لقجع رئيسا للجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ضمن ملف مشترك يشمل إسبانيا والبرتغال.ولقجع هو رئيس اتحاد كرة القدم المغربي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

هل ينجح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2030؟

حسب “الصحيفة”، تسعى “الرباط إلى ضمان دعم دول الخليج من أجل الحصول على شرف التنظيم من الفيفا، وأيضا المساعدة في أشغال الملاعب والبنى التحتية التي يتطلبها هذا الحدث”.

كما يهدف المغرب إلى حشد الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لإنجاح ملفه المونديالي الجديد، في ظل الحديث عن تقديرات تتراوح ما بين 5 و7 مليارات دولار أمريكي، وفق ما كشفت عنه مصادر لـ”الصحيفة” هي التكلفة التقريبية للجزء الذي سيستقبله المغرب من هذا الحدث العالمي.

جدير بالذكر أن العاهل المغربي كان قد أعلن، في 14 مارس/آذار الماضي، عن قرار ترشيح المغرب إلى جانب البلدين الجارين على أمل أن تصبح ثاني دولة عربية تستضيف النهائيات بعد قطر العام الماضي، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا 2010.

المغرب يسابق الزمن

ويُسابق المغرب الزمن لضمان أكبر دعم ممكن لملف ترشحه -رفقة إسبانيا والبرتغال- من أجل تنظيم بطولة كأس العالم فيفا 2030. خاصة في ظلّ المنافسة الشرسة للعرض المشترك من دول بأمريكا الجنوبية وهي الأرجنتين وباراغواي وتشيلي وأوروغواي احتفالا بمرور 100 عام على استضافة أوروغواي أول نهائيات في 1930.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أعلن بشكل رسمي عن موعد الإعلان عن البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2030. موضحاً أنه “سيتم تحديد الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2030 في الربع الثالث من 2024، والإعلان عن شروط الاستضافة في يونيو 2023″.

وبينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا، تسعى المغرب للمراهنة على البطولة التي تليها عبر حشد الدعم العربي، بعد ضمانها دعماً قوياً بإعلان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساندة ترشيح المملكة المغربية.