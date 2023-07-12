ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

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وطن- كشف موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية إن ملف الترشح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 ربما يكون في مهب الريح بعد أن استجوب 30 من أعضاء البرلمان الأوروبي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمجياني إنفانتينو بشأن رغبة المغرب تنظيم البطولة في الصحراء الغربية.

وقال الموقع أن المغرب كان غير محظوظا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ، بعد أن تم اختيار الملف المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وانضم المغرب إلى تحالف البرتغال – إسبانيا في مارس/آذار الماضي بهدف التقدم لكأس العالم 2030، أن أوكرانيا كانت متحالفة مع الثنائي الأيبري لكن في أعقاب قضايا الفساد والحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام ، تم استبدالها بالمملكة الشريفية.

وكان الملك محمد السادس هو الذي أعلن عن ترشحه الثلاثي في مارس/ آذار الماضي، خلال قمة الفيفا التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي .

30 نائب في البرلمان الأوروبي يعارضون

لكن، داخل البرلمان الأوروبي، أعرب ثلاثون نائباً من عدة مجموعات برلمانية عدم موافقتهم على اشتراك المغرب في تنظيم البطولة، ودعوا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى احترام اتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي، محذرين من إقامة مباريات بالصحراء الغربية، على الرغم من أن الملف المغربي تضمن المدن المختارة لإقامة البطولة وهي أكادير والدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة.

لعبة مزدوجة

وراى الموقع أنه على الرغم من إعلان المغرب عن أسماء المدن، إلا أنه قد يكون يخطط للقيام بخطوة غير عادلة ووضع الاتحاد الدولي تحت الإجبار عقب اختيارها، بعد أن كشفت الصحافة عن مشروع بناء ملعب جديد بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية، وهو ما جعل الأمر مقلقا.

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ولفت الموقع إلى أن المغرب لم يكن في رائحة القداسة منذ عدة أشهر داخل البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أنه . بعد قضية بيغاسوس ، كانت هناك فضيحة كشفت عن محاولاته “للتأثير” على عدد من النواب، حيث كانت الصحراء الغربية بالفعل هي مركز الاستراتيجية المغربية.

أوكرانيا لا تزال في الخلاف وأمريكا الجنوبية تستعد لأي لحظة

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الاستمرار في الشراكة مع أوكرانيا لم تتخل عنها إسبانيا، حيث أشار لويس روبياليس ، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) ، مؤخرًا إلى أن رغبته الآن هي الحصول على عرض يضم أوكرانيا والمغرب لكأس العالم 2030.

وبحسب الموقع، فغن موقف رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لا يروق لرئس الاتحادية المغربية فوزي لقجع ، الذي يواصل الضغط من أجل اتحاد جغرافي ثلاثي.

وحذر الموقع من أن لا تخرج الخلافات حول المشروع عن مسارها لانه في الكمين ترشح اخر يمسك الطريق وهي المجموعة الرباعية من أمريكا الجنوبية، الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي.