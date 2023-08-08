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الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي تثير شكوكا بحذفها لصور حفل زفافها بشكل مفاجئ

حذفت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد هذه الصور والمقاطع من حسابها على إنستغرام دون تقديم أي توضيح، ما أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك أسباب خاصة لهذا القرار

كتب فهمي الورغمي
الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي تثير شكوكا بحذفها لصور حفل زفافها بشكل مفاجئ
الشيخة مهرة
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وطن- أثارت الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعدما قامت بحذف صور زفافها السابقة من حسابها على موقع إنستغرام. هذا القرار المفاجئ أثار حيرة متابعيها الذين بدأوا بتساءل عن دوافع هذه الخطوة وراء إزالة هذه اللحظات الخاصة من حياتها.

يذكر أن زفاف الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ٥ يونيو الماضي، كان حدثاً بارزاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستقرام وتفاعلت معه وسائل الإعلام الإماراتية.

وحضر حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم عدد كبير من الشخصيات البارزة والمهمة من مختلف أنحاء الدولة الخليجية.

الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي
الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي
الشيخة مهرة
الشيخة مهرة
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد

لماذا حذفت الشيخة مهرة صور حفل زفافها؟

تميز الحفل بالفخامة والجمال، وقد تم تداول الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كانت الشيخة مهرة تنشرها بشكل دوري على حسابها في إنستغرام.

ومع ذلك، فقد أثار قيام الشيخة مهرة بنت حاكم دبي بحذف هذه الصور والمقاطع من حسابها على إنستغرام دون تقديم أي توضيح، العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك أسباب خاصة لهذا القرار، أو إذا كان هناك تطورات مهمة في حياتها الشخصية تتطلب منها إزالة هذه اللحظات من الأضواء.

الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس
الشيخة مهرة وزوي غريغوراكوس

يُشار إلى أن الشيخة مهرة لم تُبق في حسابها على إنستغرام، إلا على صور خاصة بعائلتها، خاصة والدتها اليونانية “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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