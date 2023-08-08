الأميرة رجوة بدون مكياج وبإطلالة شبابية تخطف الأنظار في مدرجات السلة (فيديو)

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وطن – حضرت الأميرة رجوة الحسين، وزوجها ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، مباراة منتخب الأردن والمكسيك النهائية ضمن منافسات بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، حيث ظهرت بدون مكياج وبإطلال شبابية .

وتوج منتخب الأردن لكرة السلة، بكأس الملك عبدالله الثاني الدولية. بعدما نجح في اجتياز منافسه المكسيكي بنتيجة (86-72)، في المواجهة التي جمعتهما على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وأطلّت الأميرة رجوة بدون مكياج، بإطلالة شبابية مميزة وتيشيرت حمل رمز المنتخب الأردني لكرة السلة، أثناء تشجيعها وولي العهد الأمير الحسين منتخب “النشامى”.

وشكّل حضور الثنائي الملكي حالة من الفرح للأردنيين الذين ملأوا مدرجات الملعب لمساندة منتخب بلادهم.

كما أعطى تواجد الأمير الحسين والأميرة رجوة دافعاً معنوياً لفريق الصقور الأردني. حيث لعب مباراة قوية حارب فيها بشراسة حتى النهاية ليحقق اللقب. بحسب etbilarabi

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي معاً خلال نشاط رياضي يُقام داخل الأردن.

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وقد أتيا لدعم وتشجيع المنتخب الأردني في الرياضة المحلية.

والتقط ولي العهد الصور التذكارية مع لاعبي منتخب الأردن.

ويستعد منتخب الأردن لتدشين مشاركته التاريخية الثالثة بكأس العالم، التي تقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان خلال الفترة من 25 أغسطس/آب الجاري إلى 10 سبتمبر/أيلول المقبل.بحسب “كورة”

ويلعب منتخب الأردن بكأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بجوار منتخبات أمريكا واليونان ونيوزيلندا.

بينما قدم منتخب الأردن أداء ساحرًا استحق عليه اللقب بعدما فاز في المباراتين السابقتين على البرتغال وأنجولا.

يذكر أن آخر إطلالة للأميرة رجوة قبل هذا الظهور كانت في عقد قران ابن الاميرة عالية الحسين شقيقة ملك البلاد، طلال الصالح على الانسة دانا الشيشان.

كما ظهر في الصورة الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد الأردني إضافة لشقيقه الأصغر هاشم.