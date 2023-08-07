الإثنين, أغسطس 7, 2023
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علا الفارس تنشر أول صوة لها مع طفلتها وتكشف عن مأساة عاشتها عقب الولادة (شاهد)

علا الفارس كشفت عن معانتها من اكتئاب ما بعد الولادة وكيف تغلبت وانتصرت عليه

كتب سالم حنفي
علا الفارس تنشر أول صوة لها مع طفلتها وتكشف عن مأساة عاشتها عقب الولادة (شاهد)
علا الفارس
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وطن- بعد نحو 6 أشهر من كشفها وضع مولودتها الأولى “علا”، نشرت الإعلامية الاردنية والمذيعة بقناة “الجزيرة” ومقدمة برنامج “الجانب الآخر”، علا الفارس، أول صورة تجمعها بابنتها، كاشفة عن لاوضاع الصعبة التي عاشتها عقب الولادة في رسالة مؤثرة.

ونشرت علا الفارس عبر حسابها في “انستغرام” صورة لها وهي تحمل ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر وتحمل نفس اسمها، موضحة أنها عاشت ظروفا صحية صعبة بسبب معانتها من اكتئاب ما بعد الولادة.

وكتبت علا الفارس تعليقا على صورة طفلتها التي تنشرها لأول مرة:” منذ اللحظة التي اعتنقت فيها الأمومة ومشاعري خليط من الفرح والقلق والحب”.

وأضافت:”خلال فترة حملي كنت اعيش لحظات من التوتر والانتظار والقلق والخوف واشياء تبددت عندما امسكت بيد طفلي اول مرة ..ولكن مع زيادة الوزن وتغيرات الجسم ، وجدت نفسي أعاني من عدم الأمان والمخاوف”.

وتابعت متأثرة:” ملأت دموع الإحباط والخوف عينيّ كنت أجاهد من أجل التصالح مع مظهري الجديد.
وسط التحديات ، حاولت السحابة الصامتة لاكتئاب ما بعد الولادة أن تبتلعني، ثابرت في صمت لعدة أشهر، لأكون قوية ومتقبلة من اجل طفلي”.

علا الفارس وابنتها
علا الفارس وابنتها

وأكدت على انها “رفضت السماح للتعليقات السلبية بالسيطرة علي ..واليوم مع كل خطوة إلى الأمام بدأت اعود لنفسي ولجسدي وطبيعتي ، وأدركت أن الأمومة اثمن واهم من اي شي اخر”.

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واختتمت علا الفارس رسالتها بتقديم شكرها الجزيل للدكتورة “بومي”.
علا الفارس تعود للشاشة بحلقة استثنائية

ويتضح جليا أن علا الفارس قد تمكنت من تجاوز كل ما تحدثت عنه، خاصة بعد إعلانها عن حلقة جديدة من برنامجها “الجانب الآخر” مع ناجي صبري، آخر وزير خارجية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

علا الفارس تفاجئ متابعيها بحملها

وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن وضعها لطفلتها الأولى بعد ساعات قليلة فقط من مشاركة نبأ حملها عبر موقع “إنستغرام”.

ونشرت علا الفارس حينها صورة وعلقت عليها بالقول: “الحمد لله الذي رزقنا مولودنا الأول، اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، وقر عينه بها في الدنيا والآخرة، وبارك لنا جميعًا في أولادنا واحفظهم”.

علا الفارس تطلق اسم علا على ابنتها

كما أعلنت الإعلامية الأردنية أنها أطلقت على ابنتها الصغيرة اسم “علا”.

علا الفارس تطلق اسم علا على ابنتها
علا الفارس تطلق اسم علا على ابنتها

وشكرت علا الفارس جميع المباركين والمهنئين عبر منشور آخر، كتبت فيه: “ما شاء الله التعليقات كلها من الجميع مؤثرة شكرًا شكرًا يا رب تتحقق كل أمانيكم ويكتب لكم الله أيام سعيدة ومباركة ويبشركم بالخير.. جاي على بالي أصور كل التعليقات من جمالها”.

يشار إلى أن الأعلامية الأردنية علا الفارس كانت قد أعلنت عن عقد قرانها على شاب بريطاني دون أن تكشف هويته واسمه في ديسمبر/كانون الاول من عام 2021.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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