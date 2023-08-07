رجل يولد بقضيب مزدوج.. يتحدث عن حياته الجنسية!

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وطن-كثيرة هي أنوع التشوهات الخلقية عند البشر، وما يزال الطب يبحث في أسبابها وكيفية علاجها أو تفادي حدوثها. فهل سبق أن لك أن علمت بأن بعض الأشخاص يولدون بقضيبين اثنين؟ فماذا تسمى هذه الحالة؟ وما هي أسبابها؟ وماذا يقول العلم في ذلك؟

ولد أمريكي بقضيب مزدوج، كحالة نادرة تُسمى diphallia، في هذا السياق سرد هذا الشخص تفاصيل حياته الجنسية في شهادة فيديو، حيث قال: “لم تصدقني النساء عندما أخبرهن أن لدي قضيبين”، بحسب ما نقله موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

في مقابلة بثت على قناة Soft White Underbelly، على الـYoutube-المتخصصة في بث الشهادات-قال تانك، أنه عندما يعاشر امرأة، تشعر بالدهشة ولا تصدق ما ترى”.

وخلال شهادته، أوضح أن قضيبيه كانا منتصبين وارتخيا في نفس الوقت عند معاشرة إحداهنّ، إذ يقول: “عندما كنت أعاشر امرأة، شعرت أن قضيبي الآخر سينفجر”. ووفق ما ترجمته “وطن“، لا يتردد تانك، في الخوض في التفاصيل، ليشرح أن بعض النساء اللواتي عاشرهنّ احترموا شذوذه الوراثي وأنه هو نفسه يسعد بأعضائه،

لكن فضّل تانك إجراء عملية جراحية وإزالة أحد قضيبيه. وفي الواقع، بالنسبة لغالبية النساء اللواتي عاشرَهنّ، كانت العلاقات الجنسية مؤلمة. لذلك، اليوم، لديه عضو جنسي واحد فقط.

شذوذ وراثي نادر جدًا

يعتبر الـ Diphallia، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، مرضًا نادرًا جدًا لأنه يصيب أقل من 1000 رجل وصبي في الولايات المتحدة.

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ويُذكر أن تانك سائق الشاحنة، كان يعاني من هذا المرض، لكنه ليس الوحيد في عائلته، حيث يؤكد أن عمه يعاني منه أيضًا.

ومع ذلك، ليس كل المرضى الذين يعانون من القضيب المزدوج لديهم نفس الأعراض. إذ تقول دراسة حالة نُشرت في مجلة Case Reports in Urology:”مدى ازدواج القضيب وعدد التشوهات المرتبطة بها تختلف بشكل كبير، وتتراوح من حشفة القضيب دون وجود تشوهات إلى ازدواج القضيب الكامل المرتبط بتشوهات متعددة”.

ومن بين هذه الحالات الشاذة، تستشهد المعاهد الوطنية للصحة بتشوه في فتحة الشرج أو القولون، والتشوهات الفقرية، وازدواج المثانة. وفي دراسة نُشرت في المجلة الدولية Journal of Surgery Case Reports، في أبريل 2023، أبلغ الباحثون عن حالة طفل مولود بقضيبين ولكن دون فتحة شرج. وحتى يتمكن من إفراغ برازه، كان على الأطباء عمل فتحة، ما أدى إلى إنقاذ الطفل الذي تمكن من مغادرة المستشفى بعد 48 ساعة من العملية.