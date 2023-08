تفاصيل مرض بيلا حديد وكلماتها المؤثرة بعد تماثلها للشفاء

- Advertisement -

وطن- صارحت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، البالغة من العمر 26 عامًا، متابعيها بحقيقة مرضها “لايم” الذي ظلت تعاني منه مدة 100 يوم حتى شفائها، بالإضافة لـ15 عام من المعاناة غير المرئية.

وشاركت حديد، صاحبة الأصول الفلسطينية، مجموعة متنوعة من الصور على إنستجرام أظهرتها في أسوأ لحظات صراعها مع مرض لايم المزمن على مر السنين، بالإضافة إلى مقتطفات من سجلاتها الطبية التي تعود لفترات بعيدة.

وأوضحت بيلا حديد، في منشورات مختلفة، أنها التقطت الصور بالتفصيل منذ سنوات بالمشكلات الصحية والإرهاق التي ابتليت بها ، حتى عندما صعدت لتصبح واحدة من أكثر العارضات طلبًا في العالم.

وأشارت أنهاعلى الرغم من أنها كانت تأخذ إجازة من العمل وقللت من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انفصالها بهدوء عن صديقها مارك كالمان في وقت سابق من هذا العام، إلا أن تلك الأحداث كانت مجرد نكسة مؤقتة بالنسبة لها، وكتبت “سأعود عندما أكون جاهزة”.

كما أظهرتها العديد من صورها وهي مصابة بالحقن الوريدي ملحقة بذراعها وما بدا أنه لتسهيل عمليات نقل الدم أو سحب الدم.

وظهرت بيلا حديد، في إحدى الصور ممرضة ظهرت وهي تسحب بعض الدم من ذراع بيلا حديد .

bella hadid just finished an 100 day lyme desease treatment, cannot be more proud of our girl ❤️ PROUD OF BELLA pic.twitter.com/9gWRbfPgRK

— 🦋 (@khairfiles) August 6, 2023