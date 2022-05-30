بيلا حديد بـ”بيكيني” أزرق في صور جريئة مع حبيبها!(شاهد)

وطن– بدت عارضة الأزياء الأمريكية، فلسطينية الأصل، بيلا حديد مثيرة مع حبيبها مارك كالمان أثناء إقامتها في فندق Eden Rock في سانت بارتس .

أحضان وقبلات

وظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عاماً. في الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، بملابس البحر باللون الأزرق، مع مارك (33 عاماً)، في الفندق المملوك لوالدي سبنسر ماثيوز ، نجمة Made In Chelsea السابقة.

واختارت بيلا التي استعرضت لون جسدها البني الفاتح ، قميصاً أزرق اللون فوق البكيني، بينما كانت تتجول حافية القدمين على الرمال.

وتركت نجمة السوشيال ميديا، شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها طوال اليوم، مستكملة إطلالتها بنظارة شمسية.

ورصدت الكاميرات العاشقان وهما يتبادلان الأحضان والقبلات الحميمية، قبل أن تذهب بيلا إلى السباحة.

وأثيرت قصة حب بيلا ومارك في صيف عام 2020، بعد أن واعدت سابقاً مغني الراب الشهير The Weeknd من 2015 إلى 2019.

الخصوصية سر نجاح علاقتهما

وأكدت بيلا أنها كانت تواعد مارك في يوليو 2021 عندما نشرت صورة على إنستغرام وهما يتبادلان القبلات أثناء وجودهما في فرنسا لحضور أسبوع الموضة ومهرجان كان السينمائي.

ويعمل مارك كمتخصص في تصميم البضائع وفن الألبوم والعلامات التجارية. وسبق أن عمل لدى Travis Scott و KNG Records والعلامة التجارية Smoke x Mirrors للنظارات.

وتحدثت بيلا خلال مقابلة سابقة عن علاقتها بالمخرج الفني مارك مع مجلة Vogue . حيث عزت نجاحهما كحبيبين إلى تفانيهما في الخصوصية.

وقالت بيلا: “أعتقد أن هذا هو السبب في أن الأمور بيننا قادرة على الصمود والاستمرار”.

وأكدت بيلا أنها ومارك غير مهتمين بوجهات نظر وآراء الآخرين حول علاقتهما.

بيلا في مسلسل “رامي”

وأضافت: “عندما تمنح الآخرين مجالًا للإدلاء بآراء حول أشياء شخصية جدًا بالنسبة لك ، فهذا يسممها”.

هذا وستقتحم بيلا عالم التمثيل من خلال الموسم الثالث القادم من المسلسل الكوميدي “رامي” على موقع “هولو”.

ورامي هو مسلسل ويب تلفزيوني كوميدي درامي أمريكي تم عرضه لأول مرة في 19 أبريل 2019 على هولو.

و في مايو 2019، جددت هولو المسلسل لموسم ثاني.

ويدور المسلسل الذي يلعب بطولته رامي يوسف، حول مسلم أمريكي من الجيل الأول. يقوم برحلة روحية في حي نيوجيرسي المنقسّم سياسياً.

ويستكشف رامي تحديات الوقوع بين مجتمع مصري يعتقد أن الحياة عبارة عن اختبار أخلاقي. وجيل الألفية الذي يعتقد أن الحياة ليس لها عواقب.