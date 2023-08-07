بعد حادثة المنيا.. ضابط مصري يقتل مواطنا بعد تعذيبه في القاهرة

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وطن- بعد أيام على مقتل مواطن على يد ضابط شرطة مصري في المنيا، أفادت مصادر حقوقية مصرية اليوم الإثنين، بمقتل مواطن ثانٍ يُدعى “رامي حسين” على يد أحد ضباط الشرطة داخل قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

ونقل حقوقيون مصريون عن شقيق رامي، “محمد حسين”، تأكيده في تغريدة على حسابه في “تويتر” – نقلتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي – إن شقيقه قُتل في قسم دار السلام على يد مُعاون مباحث قسم شرطة دار السلام “عبد الرحمن عادل رجائي” ظلماً.

ووفق نشطاء فإن حسين قُتل لرفضه التعاون مع وزارة الداخلية كـ مُخبر.

ضحية جديدة..

مقتل المواطن «رامي حسين» على يد ضباط الشرطة داخل قسم دار السلام بالقاهرة، بحسب نشطاء حقوقيين pic.twitter.com/gg2bSHbSV6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 7, 2023

تعذيب حتّى الموت

من جانبه، قال الناشط المصري “أحمد سمير“، في مقطع فيديو متداول، إن الضابط رجائي وهو مُعاون رئيس المباحث قام بتعذيب رامي حسين حتى الموت، وكل ذنبه هو رفضه أن يُصبح مرشداً للحكومة كـ “مُخبر”، على حدّ قوله.

وأضاف: “هذا الباشا الذي يريد أناساَ يشتغلون معه لترتيب القضايا وهو يخرج بمظهر حافظ الأمن”. مشيراً “من الواضح أننا لم نعد أمام أحداث فردية بل باتت ظاهرة”.

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وتساءل “إلى متى سيبظل المواطنون يقتلون على يد الشرطة”. قبل أن يستدرك مُوجهاً كلامه لوزارة الداخلية المصرية :”عالجوا شرطتكم يا داخلية لأن الوضع على هذا الشكل لن يستمر والقادم سيكون أصعب على الجميع”.