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نجيب ساويرس يدافع عن أبو تريكة وحمزة نمرة بتغريدة لافتة.. ماذا قال؟

السلطات المصرية أدرجت اسم أبو تريكة ضمن قائمة إرهاب جديدة في حين عاد حمزة نمرة لمصر بعد قضائه سنوات خارجها في إطاحة الجيش المصري بحكم جماعة الإخوان

كتب خالد السعدي
نجيب ساويرس يدافع عن أبو تريكة وحمزة نمرة بتغريدة لافتة.. ماذا قال؟
نجيب ساويرس
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وطن- أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تفاعلا على موقع تويتر، بعد دفاعه عن نجم كرة القدم السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في دولة قطر.

البداية كانت مع تغريدة لناشط يُدعى سامح عمر، كتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “حمزة نمرة إخواني بس نضيف شوية.. تغور أغانيه بكآبته وتسويده للعيشة واللي عايشينها.. هو وأبو تريكة القوة الناعمة للإخوان ومفضوحين جدا”.

وعلق نجيب ساويرس على هذه التغريدة قائلا: “إخوان هما احرار .. وإحنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي ويظل حمزة فنان أصيل”.

أبو تريكة وحمزة نمرة
أبو تريكة وحمزة نمرة

أبو تريكة ضمن “قائمة إرهاب” أعلنتها القاهرة

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم الكشف عن إصدار السلطات الماضية، قوائم إرهاب جديدة، ضمت أكثر من 1600 اسم، ضمّت أبو تريكة، بجانب اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، والعلامة الراحل يوسف القرضاوي.

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والقائمة الجديدة، صدرت من قبل محكمة الجنايات برئاسة المستشار مدبولي كساب، وهي قائمة نشرتها الجريدة الرسمية في 16 نيسان/ أبريل الماضي.

وأضيفت هذه القائمة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 81 مواطنا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وشملت القائمة عدداً من الإعلاميين منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، كما ضمت عدداً من الصحفيين، منهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط، بالإضافة إلى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين.

عودة حمزة نمرة لمصر

أما بالنسبة لحمزة نمرة، فقد عاد إلى مصر في أغسطس 2022، بعدما ظلّ لسنوات طويلة خارج البلاد، وكان يُنظر إليه بأنه معارض لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي أكتوبر من العام نفسه، أحيا حمزة نمرة حفلا فنيا على مسرح مركز المنارة في القاهرة، بحضور جماهيري واسع، وآنذاك عبر حمزة نمرة عن سعادته بالعودة إلى الغناء في بلده ووسط جمهوره، معربا عن أمله في أن يكون الجمهور قد استمتع بالحفل، وأن يكون هذا اللقاء هو الأول الذي تعقبه لقاءات أخرى كثيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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