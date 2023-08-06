مصر.. اشتباكات بين الشرطة والأهالي في المنيا بعد مقتل مواطن على يد ضابط

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وطن – اندلعت اليوم، الأحد، اشتباكات بين الشرطة وأهالي قرية “بني مزار” في مدينة المنيا المصرية، بعد مقتل مواطن يدعى “خلف عبد الرازق” على يد ضابط شرطة، -حسب شهود عيان-

وكان مواطن مصري يدعى خلف راضي اسماعيل عبد الرازق، وهو أب لسبعة أبناء من قرية “شلقام” في بني مزار بمحافظة المنيا، قد قتل على يد ضابط شرطة لأسباب مجهولة حتى الآن.

اشتباكات مع الشرطة في صعيد مصر

وأفاد ناشطون أن “عبد الرازق” قتل بعد إطلاق النار عليه أثناء حملة تنفيذ أحكام ذهبت لتقبض عليه، في قضية إيصال أمانة وقام أحد الضباط باطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وفيما لم يكشف عن اسم أو هوية الضابط القاتل، رفضت السلطات المصرية تسليم جثة المتوفى لذويه، وهو ما اضطر الأهالي إلى التجمهر أمام مركز شرطة بني مزار بالمنيا، والاشتباك مع قوات الشرطة، وسط صرخات أهل المتوفى.

دوامة الدم مستمرة !

والظابط أحمد يقتل ولا يبالي

ظابط شرطة بقتل مواطن بـ قرية بني مزار بمحافظة #المنيا واشتباكات بين الشرطة وأهالي القرية.

من مطروح الى المنيا

ومن قبلي الى بحري

مفيش حاتم هيتحاكم

حتى تغور دولة العسكر. pic.twitter.com/EVHVKHrQLC — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) August 6, 2023

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” العشرات من الأهالي أمام مركز الشرطة، فيما يحاول ضباط من القسم منعهم من الدخول وسط جذب وشد.

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وبدا عدد من ضباط الشرطة وهم يقفون على مدخل القسم، وظهر أحد المحامين وهو يحاول تهدئة الأهالي الغاضبين.

قتل المواطنين على يد الضباط حادثة متكررة

ورغم تكرار حوادث قتل الضباط للمواطنين العزل في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات متتالية بالعفو عن ضباط في الجيش والشرطة مدانين في جرائم قتل وتعذيب، وكان آخرها العام الماضي-بحسب موقع العربي الجديد–

حين أصدر قراراً بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيباً في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى تحرير سيناء.

🛑 مقتل مواطن على يد ظابط شرطة بـ قرية بني مزار بمحافظة #المنيا واشتباكات بين الشرطة وأهالي القرية pic.twitter.com/eekvNiuiC7 — omar elfatairy (@OElfatairy) August 6, 2023

وتشهد مصر حاليا حالة من الغليان الشعبي، جراء انهيار الوضع الاقتصادي الذي يتزامن مع حملات قمع واسعة، يشنها نظام السيسي ضد معارضيه وأي شخص يفكر حتى في معارضته.

وطالت حملات الاعتقال في مصر مؤخرا، عددا من المواطنين العاديين الذين عبروا عن شكواهم من ضيق المعيشة، ووجهوا انتقادات للحكومة والنظام في مقاطع بثوها عبر مواقع التواصل.