فيديو رقص نادية الجندي وتامر حسني يثير الجدل بعد طلاقه من بسمة بوسيل!

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وطن – انتشر مقطع فيديو للفنانة المصرية نادية الجندي وهي ترقص مع الفنان المصري تامر حسني على أنغام أغنيته “يا بنت الإيه”، خلال تواجدهما الساحل الشمالي .

ونشرت الفنانة البالغة من العمر (77 سنة)، الفيديو، على حسابها في تويتر، واصفة تامر حسني بالفنان المتميز المجتهد.

كما عبّرت نادية الجندي عن سعادتها بلقاء تامر حسني أمس في الساحل الشمالي.

في حين تمنّت الفنانة النجاح والتوفيق لتامر حسني في كل أعماله القادمة.

وأطلت نادية الجندي بفستان جينز مكشوف الكتفين قصير، وتركت شعرها الأصفر ينسدل ليلامس كتفها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة”.

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أما تامر حسني، فقد أحيا حفلاً فنياً في العلمين الجديدة وسط أكبر حضور جماهيري شهده المهرجان .

وكان لافتاً “دخلة الطيران” لتامر حسني لحفلة العلمين.

دخلة الطيران من حفلة العلمين عالي الجوده من حفل العلمين الجديده صيف ٢٠٢٣ pic.twitter.com/vW1yRy8hcd — Tamer Hosny (@tamerhosny) August 4, 2023

على صعيدٍ فني آخر، فقد حقق فيلم “تاج” بطولة تامر حسني، إيرادات ضعيفة جدًا في شباك تذاكر أفلام صيف 2023، يوم الخميس مكتفيًا بـ 115 ألف جنيه، محتلا المركز السادس. بحسب “المصري اليوم”

بينما تدور أحداث فيلم تاج حول شاب يُدعى «تاج» يكتشف أن لديه قوة خارقة تُمكّنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا وأيضا الرومانسية.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

يذكر أن تامر حسني انفصل مؤخراً عن زوجته المغربية بسمة بوسيل . لكن يبدو أنّ الثنائي ما زالا يحتفظان بعلاقة مودة رغم الطلاق.