أكاديمية بريطانية تستعيد ذكريات فض رابعة المؤلمة.. وشوشرة من مؤيدي السيسي

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وطن- شهدت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، عرض فيلم وثائقي يؤرخ مقتل مئات المتظاهرين المصريين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في أعقاب انقلاب 2013 الذي أوصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.

ورافق عرض فيلم ذكريات المجزرة، حلقة نقاش ضمت نشطاء وصحفيين وشهود عيان من بينهم مراسل ميدل إيست آي خالد شلبى.

وقال شلبى كشاهد عيان على المجزرة: “كان واضحا أن الخطة منذ البداية كانت قتل الجميع.”

وأثار تصوير الفيلم الذي لا وثّق القتل الجماعي في عملية الفض التي أسفرت عن سقوط 900 قتيل على الأقل، ردود فعل عاطفية من الجمهور.

ومع ذلك ، اندلعت التوترات خلال عملية العرض، حيث كان لا بد من إخراج مؤيدي السيسي، الذين يقل عددهم عن خمسة، من العرض، لكنهم نشروا منشورات للجمهور.

قام أمن القاعة بطرد إحدى مؤيدات #السيسي عند محاولتها التشويش والردح اثناء عرض فيلم ذكريات #رابعة في الأكاديمية البريطانية للسينما والمسرح والتلفزيون #لندن. ما يسئ لمصر ليس عرض فيلم المذبحة ولكن هؤلاء النساء الفضيحة الذين يستاجرهم النظام للرقص أمام اللجان #memories_of_Massacre pic.twitter.com/fCrPsYGdWU — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) August 4, 2023

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وفي يونيو 2013 ، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر ، محمد مرسي ، نظم الإخوان المسلمون وأنصار الديمقراطية اعتصامًا جماهيريًا للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، انضم ما يقرب من 85000 متظاهر إلى الاحتجاجات ، التي شهدت العديد من الأشخاص يعيشون وينامون في ساحتي رابعة والنهضة.

وأكّدت روايات شهود العيان، الطبيعة السلمية للاحتجاج، لكن مع مرور الوقت ، شعر أنصار الجيش بالإحباط حتى بدأت عملية الفض في 14 أغسطس ، مع تقدم عربات مدرعة وجرافات ومئات من قوات الأمن.

وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة التالية، قُتل ما لا يقل عن 900 متظاهر ، بينهم نساء وأطفال ، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

مذبحة مخطط لها

يبدأ فيلم Bolster بصورة ملتقطة لشاب يمشي وسط حطام الدخان ، ويتدلى من يده مقلاع. وقال المصور إن هذا تم التقاطه قبل لحظات من وفاة الشاب.

وكانت المذبحة واحدة من أكثر الأعمال الوحشية الموثقة بصريًا في التاريخ الحديث. وفتحت قوات الأمن النار على المعتصمين في وضح النهار.

وتم توثيق الكثير من تلك اللقطات في الفيلم. جنبًا إلى جنب مع شهادات من الناجين ، ومجموعة أخرى تضم بن رودس المسؤول إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ومراسل “نيويورك تايمز” ديفيد كيركباتريك ، ورئيسة هيومن رايتس ووتش السابقة في المنطقة سارة ليا ويتسن.

وبعد سنوات ، وجد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أدلة على أن السلطات خططت للقتل الجماعي. وتشهد لقطات الفيلم على ذلك ، مع صور قناصين تم وضعهم بعناية على أسطح المباني المحيطة بالميدان وطائرات هليكوبتر تطلق النار من فوق.

وتم تشغيل تحذيرات متكررة مسجلة مسبقًا حول التشتت الوشيك من خلال مكبرات الصوت قبل لحظات فقط من الهجوم. وكان التحذير الأول للكثيرين هو إطلاق الذخيرة الحية.

وقال أسامة جاويش ، رئيس تحرير شركة Egypt-Watch في مقدمته للفيلم: “كنت هناك.. لا يمكنني أن أنسى صوت صفارات الإنذار الرهيب.. ما زلت أتذكر الصوت المخيف الذي كان يطلب من المتظاهرين أن يتفرقوا”.

لغة الإبادة الجماعية

والفيلم ليس مجرد وثيقة مجزرة. لكنه يوثق موت الديمقراطية المصرية، وتحطيم الأحلام التي نشأت في ميدان التحرير في الأسابيع التي سبقت وبعد سقوط الديكتاتور حسني مبارك.

وفي رواية Bolster ، يمثل فض رابعة النهاية المفاجئة لتلك الأحلام. وسط النشوة التي أعقبت انتفاضة 25 يناير 2011 ضد مبارك ، استعد الإخوان المسلمون لأول انتخابات ديمقراطية في مصر.

وأصبح مرسي ، مرشحهم المفضل ، أول زعيم منتخب في البلاد، لكن على الرغم من ذلك ، كانت البلاد لا تزال في قبضة الجيش.

عانى حكم مرسي من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وحالات اختفاء الشرطة من الشوارع. وبمجرد خلع مرسي، اختفت هذه المشاكل بأعجوبة.

وتلمح رواية الفيلم إلى دور “الدولة العميقة” في هندسة النقص وانقطاع التيار الكهربائي.

يتضمن الفيلم لقطات إخبارية من الحملات العامة ضد الاعتصام ، حيث يُشار إلى المتظاهرين باسم “الصراصير” الذين يجب “سحقهم”.

وقالت داليا فهمي ، الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند ، خلال حلقة نقاش: “هذه اللغة استخدمت في رواندا وسريبرينيتشا والمحرقة وكمبوديا.. كانت هذه إبادة جماعية”.

الإفلات من العقاب

يسلط بولستر الضوء على دور تقاعس الفاعلين الدوليين في ترسيخ سلطة السيسي ، مما سمح للإفلات من العقاب الذي مارسه في رابعة بتحديد حكمه ، الذي شهد منذ ذلك الحين ما يقدر بنحو 65 ألفًا يقبعون خلف القضبان.

وقال عمرو مجدي ، الباحث في هيومن رايتس ووتش ، خلال حلقة النقاش: “أعتقد أن الخطة لم تكن فقط لتفريق الاحتجاجات ، ولكن لمعاقبة الناس فعليًا وجعلهم عبرة”.

وأضاف: “ما حدث بعد ذلك ، في الأسابيع والأشهر والسنوات التالية هو في الواقع أسوأ تجربة للسلطوية.”.