بسمة بوسيل كادت تتسبب بنوبة قلبية لشاب.. “معندكيش دم ولا كرامة” (شاهد)

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وطن– تفاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بإحدى المتابعين يهاجمها أثناء وجودها في إسبانيا، بسبب بقائها في فيلا طليقها الفنان المصري تامر حسني.

وكتب المتابع موجهاً حديثه إلى بسمة بوسيل “عايشة في فيلا تامر حسني في الساحل ليه؟ مفيش دم ولا كرامة”.

أصبحت ملكي الآن

وتابع: “دا مش بيت القاهرة ولا ولاد عشان يبقى بيت الزوجة.. دا بيت للمصيف في الساحل”.

لكن المفاجأة أن بسمة ردت بكل برود: “الفيلا أصبحت ملكي الآن.. أتمنى ألا تصاب بسكتة قلبية بعد ما عرفت”.

ولتزيد غيظه، وضعت طليقة تامر حسني إيموجي ضاحك.

ضحكت في الأماكن التي بكيت فيها

هذا وتقضي بسمة بوسيل إجازتها في إسبانيا، وتشارك لحظات السعادة التي تعيشها هناك.

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وتحاول بسمة الابتعاد عن الجرأة في صورها، لكنها تكشف القليل فقط لتعطي مساحة لخيال المشاهد.

وكتبت بسمة عن رحلتها إلى إسبانيا: ” هذه المرة ضحكت في الأماكن التي بكيت فيها.. إسبانيا شكرًا لك على لطفك هذه المرة”.