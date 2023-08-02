الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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هذه أفضل 10 وجهات دولية للمسافرين الأمريكيين لعام 2023

موسم العطلة الصيفية في ذروته، والمسافرون الأمريكيون يسافرون إلى الخارج بأعداد قياسية، حسب ماتكشف آخر المعطيات.

كتب فهمي الورغمي
هذه أفضل 10 وجهات دولية للمسافرين الأمريكيين 2023
أفضل 10 وجهات دولية للمسافرين الأمريكيين
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وطن- حيث ارتفع الطلب على السفر الجوي بنسبة 35٪ عن العام الماضي، ويزيد عدد الأمريكيين الذين يسافرون إلى أوروبا هذا العام بنسبة 55٪ عما كانوا عليه في عام 2022، حسب معطيات لموقع “traveloffpath“.

الطلب المكبوت على السفر، والذي أسهمت جائحة كورونا في خلقة بالأساس، مُرتفع للغاية لدرجة أن 1 من كل 10 مسافرين يفكرون في تحمّل الديون لتمويل سفرهم الصيفي.

في المتوسط​​، يُخطّط المسافرون الأمريكيون للقيام برحلتين هذا الصيف. ولكن إلى أين يتجه المسافرون الأمريكيون في العالم؟

هذه هي أفضل 10 وجهات دولية للمسافرين الأمريكيين وهي:

باريس، فرنسا

لندن، المملكة المتحدة

كانكون في المكسيك

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دبى، الامارات العربية المتحدة

روما، إيطاليا

دبلن، إيرلندا

طوكيو، اليابان

برشلونة، إسبانيا

أمستردام هولندا

مكسيكو سيتي، المكسيك

مع ذكر 51٪ من المسافرين الأمريكيين أنهم لم يحجزوا إجازتهم الصيفية بعد، فإليك بعض المدن التي من المُرجح أنها ستكون من أفضل الوجهات بالنسبة للمسافر الأمريكي:

باريس، فرنسا

وفقًا للحكومة الفرنسية، فإن أمريكا الشمالية هي أكبر مساهم في السياحة في مدينة النور هذا الصيف.

سواء كانوا ينجذبون إلى الرومانسية أو وجبات الطعام الفاخرة أو مناطق الجذب الشهيرة مثل برج إيفل، فمن الواضح أن المسافرين الأمريكيين لا يمكنهم الحصول على ما يكفي من باريس.

مع توجه الكثير من المسافرين إلى المدينة، ستكون باريس مشغولة هذا الصيف. وهذا يعني أيضًا أن تكاليف الغرف الفندقية ستكون أعلى من المعتاد في المدينة هذا الصيف. لكن هذا لا يعني أنها لا تزال وجهة رائعة لقضاء الإجازة .

زوار باريس من الأمريكيين لأول مرة، مولعون بصعود برج إيفل، والقيام برحلة بالقارب على طول نهر السين، ورؤية الموناليزا في معرض اللوفر كمناطق جذب يجب مشاهدتها.

تتمتع باريس بموقع مركزي في فرنسا أيضًا. هذا يعني أن هناك الكثير من الخيارات السهلة للخروج من المدينة ومعرفة المزيد عن ثقافة وتاريخ فرنسا.

لماذا مثلاً لا يزور البعض قصر فرساي، الذي يبعد مسافة قصيرة، أو إذا كنت ترغب في رحلة أطول، يمكنك استكشاف بلد صناعة النبيذ في وادي لوار.

باريس فرنسا
باريس فرنسا

لندن، المملكة المتحدة

في نهاية العام الماضي، كانت لندن الوجهة الأوروبية الأولى للمسافرين من أمريكا الشمالية. ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه هذا الصيف، مع قيام عدد كبير من المسافرين الأمريكيين باختيار لندن كوجهة لقضاء إجازتهم.

لندن مدينة نابضة بالحياة بشكل لا يصدق. إنها أيضًا واحدة من أكثر المدن التاريخية في أوروبا.

يزور السياح لندن لأماكنها القديمة، والحياة الليلية النابضة بالحياة، وبالطبع تاريخها الملكي الغني. تعتبر الملكية البريطانية، بلا شك، واحدة من أكثر العائلات الملكية شهرة وشعبية في العالم.

يجذب صيف لندن أولئك الذين يرغبون في استكشاف الجزء الملكي والراقي من لندن. هذا لأنه في حين أن قصر باكنهام ليس مفتوحًا للجمهور على مدار العام من يوليو إلى أكتوبر من كل عام، يمكن للزوار التجول في 19 غرفة من غرف الولاية واستكشاف حديقة القصر.

تشهد لندن درجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد هذا الصيف مما يجعلها جذابة بشكل لا يصدق للأمريكيين الذين يأملون في الهروب من الحرارة الشديدة للولايات الأكثر سخونة.

كما أن اللغة المشتركة تجعل من لندن مدينة يسهل زيارتها للمسافرين عديمي الخبرة أو أولئك الذين يقومون بأول رحلة خارجية لهم أيضًا.

لندن المملكة المتحدة
لندن المملكة المتحدة

كانكون في المكسيك

تجعل فترة الرحلة القصيرة نسبيًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك من كانكون موقعًا مناسبًا لقضاء الإجازات الصيفية في الخارج. لكنها أيضًا بلد جميل به مجموعة من الشواطئ الاستوائية وأجواء نابضة بالحياة.

تعتبر كانكون واحدة من أفضل الوجهات للأمريكيين لحجز عطلة شاملة. هذا هو السبب في أن كانكون هي واحدة من مناطق المنتجعات الأكثر شعبية والأكثر زيارة في المكسيك.

تشير الأرقام إلى أن ما يقرب من 5.6 مليون أمريكي زاروا كانكون والمنطقة المحيطة بها في عام 2022.

تحظى كانكون بشعبية لأنها تقدم مجموعة متنوعة من الإجازات. يمكن للمسافرين الراغبين في الاسترخاء والاستجمام التشمس أو شرب الكوكتيلات على الشاطئ.

يمكن لعشاق المغامرة السباحة مع أسماك قرش الحوت أو السلك المضغوط عبر الغابة. ويمكن لنسور الثقافة استكشاف التاريخ الغني لثقافة المايا وعلم الآثار.

من السهل أخذ إجازة إلى كانكون، وذلك بفضل رحلات الطيران المنتظمة من جميع أنحاء أمريكا. إنه خيار رائع إذا كنت تتطلع إلى التوجه إلى الخارج ولكنك لا تملك وقتًا طويلاً ، ولهذا السبب تعتبر كانكون وجهة شهيرة.

كانكون في المكسيك
كانكون في المكسيك
المصدرموقع traveloffpath، رصد وتحرير وطن

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