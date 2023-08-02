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فيديو جريمة قتل فاطمة محمد عمر يهز اليمن.. خنجر مغروز في عينها ومفاجأة بشأن الجاني

الحب من طرف واحد هو الدافع الذي حرّك الجاني محمد رشاد محسن اليافعي، للقيام بجريمته البشعة ضد الفتاة فاطمة محمد عمر، التي لم تبادله نفس المشاعر

كتب خالد السعدي
فيديو جريمة قتل فاطمة محمد عمر يهز اليمن.. خنجر مغروز في عينها ومفاجأة بشأن الجاني
قتل فاطمة محمد عمر
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وطن- في جريمة تقشعر لها الأبدان، أقدم شاب يمني على قتل زميلته “فاطمة محمد عمر” بعدة طعنات مميتة، داخل محل ملابس في مركز “توب سنتر” التجاري بمديرية المنصورة، بالعاصمة اليمنية، عدن، في وقت متأخر من مساء، أمس الثلاثاء.

وترك الجاني الخنجر الذي استخدمه في القتل مغروساً بإحدى عينيها بحسب صورة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتعتذر “وطن” عن نشرها لبشاعتها.

وتداولت مواقع يمنية مقطع فيديو يظهر الفتاة القتيلة وتدعى “فاطمة محمد عمر” وهي تتوارى خلف ملابس معروضة هرباً من الجاني.

إلا أن الشاب المجرم عثر عليها وطعنها عدة طعنات في وجهها وظهرها مما أدى إلى وفاتها.

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محمد رشاد محسن اليافعي
محمد رشاد محسن اليافعي

ومن الحب.. ما قتل

ويسرد اللواء مطهر الشعيبي – مدير عام شرطة عدن – لقناة “عدن المستقلة” أن الفتاة كانت تعمل في مركز تجاري بمنطقة المنصورة، وتم إسعافها إلى مستشفى “البليهي” وحاول الأطباء إسعافها ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من إسعافها.

وكشف “الشعيبي” أنّ سبب الجريمة قصة حبّ من طرف واحد، هو الجاني، ولكن المُعتدَى عليها لم تبادله نفس الشعور مما دفعه لأن يغدر بها.

هروب القاتل ثم ضبطه

بدوره، أشار موقع “المشهد اليمني“، إلى أن الجاني يُدعى (محمد رشاد محسن اليافعي)، قتل زميلته فاطمة محمد عمر بسلاح أبيض “خنجر” وتركه مغروزا في إحدى عينيها لتنزف الفتاة حتى الموت، وهرب.

إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من تتبعه وإلقاء القبض عليه، وتداول ناشطون مقاطع مصورة للحظة القبض عليه.

وجاري التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات وأسباب الجريمة.

وقالت مصادر أهلية إن المواطنين لم يكتشفوا الجريمة إلا بعد العثور على الفتاة وهي تنزف، والخنجر في إحدى عينيها، بعدما تمكن القاتل من الهروب.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلن عام 2020، أن “واحداً من كل خمسة أشخاص في اليمن يعاني اضطرابات نفسية”، بحسب دراسة أجريت عام 2017.

متوقعاً أن يكون هذا الرقم أعلى الآن في ظل استمرار الصراع في البلاد.

المصدرتويتر، موقع المشهد اليمني، رصد وتحرير وطن

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