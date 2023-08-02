فيديو جريمة قتل فاطمة محمد عمر يهز اليمن.. خنجر مغروز في عينها ومفاجأة بشأن الجاني

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وطن- في جريمة تقشعر لها الأبدان، أقدم شاب يمني على قتل زميلته “فاطمة محمد عمر” بعدة طعنات مميتة، داخل محل ملابس في مركز “توب سنتر” التجاري بمديرية المنصورة، بالعاصمة اليمنية، عدن، في وقت متأخر من مساء، أمس الثلاثاء.

وترك الجاني الخنجر الذي استخدمه في القتل مغروساً بإحدى عينيها بحسب صورة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتعتذر “وطن” عن نشرها لبشاعتها.

الإعد|م للمحِرم القاىٌل / محمد رشاد محسن اليافعي الذي باغت / فاطمه محمد عمر وقىٌلها غيلةً وغدراً بطعىْات متفرقه في وجهها في مقر عملها #اليمن ولم يقبض عليه الا الشرفاء الذين سلموه للجهة الامنية التي رفضت القبض عليه#فتاه_المول#حق_فاطمه_محمد pic.twitter.com/SHysVxMCIK — هُـــنيدة (@Free_soul2019) August 2, 2023

وتداولت مواقع يمنية مقطع فيديو يظهر الفتاة القتيلة وتدعى “فاطمة محمد عمر” وهي تتوارى خلف ملابس معروضة هرباً من الجاني.

إلا أن الشاب المجرم عثر عليها وطعنها عدة طعنات في وجهها وظهرها مما أدى إلى وفاتها.

شاهد فيديو مقتل فتاة داخل مول على يد زميلها طعنا بـ عدن جريمة مروعة تهز المدينة مساء امس الجنوب في ظل الاحتلال الموت لأمريكا pic.twitter.com/sN1WYMWPBu — عبدالباسط محمد القحوم (@AbdulbAlkhoum) August 2, 2023

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ومن الحب.. ما قتل

ويسرد اللواء مطهر الشعيبي – مدير عام شرطة عدن – لقناة “عدن المستقلة” أن الفتاة كانت تعمل في مركز تجاري بمنطقة المنصورة، وتم إسعافها إلى مستشفى “البليهي” وحاول الأطباء إسعافها ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من إسعافها.

وكشف “الشعيبي” أنّ سبب الجريمة قصة حبّ من طرف واحد، هو الجاني، ولكن المُعتدَى عليها لم تبادله نفس الشعور مما دفعه لأن يغدر بها.

اللواء مطهر الشعيبي – مدير عام شرطة عدن يطلعنا على تفاصيل جريمة مقتل المواطنة فاطمة محمد عمر في مركز تجاري بالمنصورة#سقطرى_عام_من_التنميه#عدن_المستقلة #AIC pic.twitter.com/EGxE6qwPrN — قناة عدن المستقلة AIC TV (@AIChdtv) August 2, 2023

هروب القاتل ثم ضبطه

بدوره، أشار موقع “المشهد اليمني“، إلى أن الجاني يُدعى (محمد رشاد محسن اليافعي)، قتل زميلته فاطمة محمد عمر بسلاح أبيض “خنجر” وتركه مغروزا في إحدى عينيها لتنزف الفتاة حتى الموت، وهرب.

إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من تتبعه وإلقاء القبض عليه، وتداول ناشطون مقاطع مصورة للحظة القبض عليه.

متداول | شاهد لحظة إلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل المواطنة فاطمة محمد عمر في مركز تجاري بالعاصمة عدن#عدن_المستقلة #AIC pic.twitter.com/UpoPxgyczX — قناة عدن المستقلة AIC TV (@AIChdtv) August 2, 2023

وجاري التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات وأسباب الجريمة.

وقالت مصادر أهلية إن المواطنين لم يكتشفوا الجريمة إلا بعد العثور على الفتاة وهي تنزف، والخنجر في إحدى عينيها، بعدما تمكن القاتل من الهروب.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلن عام 2020، أن “واحداً من كل خمسة أشخاص في اليمن يعاني اضطرابات نفسية”، بحسب دراسة أجريت عام 2017.

متوقعاً أن يكون هذا الرقم أعلى الآن في ظل استمرار الصراع في البلاد.