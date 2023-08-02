الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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حياتنا

شمس الكويتية ترقص بفستان يكشف ماتحته مع عصام كاريكا (فيديو)

وصفت شمس الكويتية الفنان عصام كاريكا بأنه أقوى فنان عربي على المسرح

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية ترقص بـ الهوت شورت في حفلة عصام كاريكا (فيديو)
شمس الكويتية
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وطن- خطفت الفنانة شمس الكويتية، الأنظار في حفلة الفنان المصري عصام كاريكا، التي أحياها في الساحل الشمالي.

وظهرت شمس الكويتية في فيديوهات متداولة رصدتها “وطن”، وهي ترقص في حفلة عصام كاريكا بقرية المراسي.

شمس الكويتية وعصام كاريكا
إطلالة شمس في حفلة كاريكا

أقوى فنان

وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستانا شفافا أسودا تحته هوت شورت أسود أيضاً.

شمس الكويتية وعصام كاريكا
عصام اشعل حفل الساحل

وحضرت الحفل أيضاً الفنانة إيناس النجار، وقدم عصام كاريكا لهما التحية.

شمس الكويتية وعصام كاريكا
إيناس النجار ترقص في حفلة عصام كاريكا

ووصفت شمس عصام كاريكا بأنه أقوى فنان عربي على المسرح.

وقدم عصام كاريكا في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيه مثل “شنكوتي”، “مش مروحة”، “بعد التحية”، “روميو”، “بوليكا”، “البنت دي”.

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ملابس مكشوفة

هذا وقد ظهرت شمس الكويتية بعدها بملابس أكثر جرأة حين ارتدت هوت شورت وتوب مكشوف البطن، وكتبت “قريبا”.

شمس الكويتية وعصام كاريكا
تحضر شمس لعمل جديد قريبا
شمس الكويتية وعصام كاريكا
لقطة أخرى من جديد الفنانة الكويتية

وتقضي الفنانة الكويتية إجازتها في مصر، وقد شاركت جمهورها صوراً وفيديوهات جريئة ظهرت بها لأول مرة بالبكيني.

المصدررصد ومتابعة وطن

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