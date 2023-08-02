شمس الكويتية ترقص بفستان يكشف ماتحته مع عصام كاريكا (فيديو)

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وطن- خطفت الفنانة شمس الكويتية، الأنظار في حفلة الفنان المصري عصام كاريكا، التي أحياها في الساحل الشمالي.

وظهرت شمس الكويتية في فيديوهات متداولة رصدتها “وطن”، وهي ترقص في حفلة عصام كاريكا بقرية المراسي.

أقوى فنان

وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستانا شفافا أسودا تحته هوت شورت أسود أيضاً.

وحضرت الحفل أيضاً الفنانة إيناس النجار، وقدم عصام كاريكا لهما التحية.

ووصفت شمس عصام كاريكا بأنه أقوى فنان عربي على المسرح.

وقدم عصام كاريكا في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيه مثل “شنكوتي”، “مش مروحة”، “بعد التحية”، “روميو”، “بوليكا”، “البنت دي”.

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ملابس مكشوفة

هذا وقد ظهرت شمس الكويتية بعدها بملابس أكثر جرأة حين ارتدت هوت شورت وتوب مكشوف البطن، وكتبت “قريبا”.

وتقضي الفنانة الكويتية إجازتها في مصر، وقد شاركت جمهورها صوراً وفيديوهات جريئة ظهرت بها لأول مرة بالبكيني.