خرج باكياً.. مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب أرجنتيني خلال مراوغته (شاهد)

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وطن- خرج النجم البرازيلي المخضرم مارسيليو من داخل أرضية ملعب المباراة باكياً، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، عقب تسببه بإصابة مروعة للاعب الأرجنتيني سانشيز، خلال مراوغته المعتادة، في مباراة ضمن منافسات كأس ليبرتادويس لكرة القدم.

وكان البرازيلي مارسيلو قد حاول المرور من اللاعب الأرجنتيني سانشيز من خلال مراوغته. عند الدقيقة ال56 من مجريات أحداث المباراة، إلا أن قدم البرازيلي قد دهست ساق اللاعب، الذي حدث له التواء بشكل مروع ليسقط على الأرض. ويصرخ من شدة الألم.

مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب أرجنتيني

وقال نادي أرجنتينوس جونيورز الذي يلعب في صفوفه اللاعب الأرجنتيني سانشيز، عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اللاعب سانشيز نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، أصيب بخلع في الركبة اليسرى”.

Marcelo byl v noci vyloučen, když při pokusu o kličku sešlápl soupeři nohu. Jedno z nejhorších zranění, co jsem na hřišti viděl😵‍💫 Hřiště opustil v slzách.

pic.twitter.com/5LOltEq6eP — David Beňo (@DaveBeno6) August 2, 2023

فيما كتب البرازيلي مارسيلو الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، بعد تسببه بإصابة مروعة غير مقصودة للاعب الأرجنتيني سانشيز، عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، قائلاً: ” عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. لقد أصبت زميلاً لي عن غير قصد.. أتمنى له سرعة الشفاء”.

مباراة أرجنتينوس جونيورز وفلومينينسي

وفي السياق ذاته، أعرب نادي فلومينينسي البرازيلي الذي يلعب في صفوفه لاعب الظهير الأيسر مارسيلو، عن تضامنه مع اللاعب الأرجنتيني سانشيز، قائلاً: ” يعرب نادي فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب، كما ويتمنى الشفاء العاجل للاعب سانشيز ..”.

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وانتهت مباراة أرجنتينوس جونيورز وفلومينينسي بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس ليبرتادويس، على ملعب (دييغو أرماندو مارادونا).

وأحرز فريق أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني هدف التقدم في المباراة. عند الدقيقة ال14 عن طريق اللاعب غابرييل أفالوس.

دموع مارسيلو بعد اصابته للاعب أرجنتينيوس لوتشيانو سانشيز🥲💔 pic.twitter.com/WpnHBBAMls — Kooora (@kooora) August 2, 2023

كما وأدرك فريق فلومينينسي. هدف التعادل في الدقيقة ال87، من توقيع اللاعب صموئيل كزافييه.

وشهدت المباراة طرد اثنين من اللاعبين في المباراة، الأولى كان بحق اللاعب البرازيلي مارسيلو في الدقيقة ال58، والثانية في وجه لاعب الفريق المنافس ألكسيس أرياس عند الدقيقة ال76.

O Fluminense FC se solidariza e deseja pronta recuperação ao zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, lesionado em lance acidental na partida desta noite. pic.twitter.com/QsqW40YGzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 2, 2023

يذكر بأن فريق فلومينينسي سيلتقي مجدداً منافسه أرجنينيوس جونيورز. في مباراة العودة من منافسات دور ال16 من بطولة كأس ليبرتادويس، بعد التعادل الإيجابي بينهما في مباراة الذهاب الماضية.