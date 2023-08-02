الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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رياضة

خرج باكياً.. مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب أرجنتيني خلال مراوغته (شاهد)

البرازيلي مارسيلو لم يتمالك دموعه بعد تسببه بإصابة خطيرة للاعب الأرجنتيني سانشيز خلال مرواغته

كتب فارس أبو شيحة
مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب الأرجنتيني سانشيز
مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب الأرجنتيني سانشيز
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وطن- خرج النجم البرازيلي المخضرم مارسيليو من داخل أرضية ملعب المباراة باكياً، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، عقب تسببه بإصابة مروعة للاعب الأرجنتيني سانشيز، خلال مراوغته المعتادة، في مباراة ضمن منافسات كأس ليبرتادويس لكرة القدم.

وكان البرازيلي مارسيلو قد حاول المرور من اللاعب الأرجنتيني سانشيز من خلال مراوغته. عند الدقيقة ال56 من مجريات أحداث المباراة، إلا أن قدم البرازيلي قد دهست ساق اللاعب، الذي حدث له التواء بشكل مروع ليسقط على الأرض. ويصرخ من شدة الألم.

 مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة للاعب أرجنتيني

وقال نادي أرجنتينوس جونيورز الذي يلعب في صفوفه اللاعب الأرجنتيني سانشيز، عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اللاعب سانشيز نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، أصيب بخلع في الركبة اليسرى”.

فيما كتب البرازيلي مارسيلو الذي أشهر في وجهه  البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، بعد تسببه بإصابة  مروعة غير مقصودة للاعب الأرجنتيني سانشيز، عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، قائلاً: ” عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. لقد أصبت زميلاً لي عن غير قصد.. أتمنى له سرعة الشفاء”.

مباراة أرجنتينوس جونيورز وفلومينينسي

وفي السياق ذاته، أعرب نادي فلومينينسي البرازيلي الذي يلعب في صفوفه لاعب الظهير الأيسر مارسيلو، عن تضامنه مع اللاعب الأرجنتيني سانشيز، قائلاً: ” يعرب نادي فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب، كما ويتمنى الشفاء العاجل للاعب سانشيز ..”.

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مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة
مارسيلو يتسبب بإصابة مروعة

وانتهت مباراة أرجنتينوس جونيورز وفلومينينسي بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس ليبرتادويس، على ملعب (دييغو أرماندو مارادونا).

وأحرز فريق أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني هدف التقدم في المباراة. عند الدقيقة ال14 عن طريق اللاعب غابرييل أفالوس.

كما وأدرك فريق فلومينينسي. هدف التعادل في الدقيقة ال87، من توقيع اللاعب صموئيل كزافييه.

وشهدت المباراة طرد اثنين من اللاعبين في المباراة، الأولى كان بحق اللاعب البرازيلي مارسيلو في الدقيقة ال58، والثانية في وجه لاعب الفريق المنافس ألكسيس أرياس عند الدقيقة ال76.

يذكر بأن فريق فلومينينسي سيلتقي مجدداً منافسه أرجنينيوس جونيورز. في مباراة العودة من منافسات دور ال16 من بطولة كأس ليبرتادويس، بعد التعادل الإيجابي بينهما في مباراة الذهاب الماضية.

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