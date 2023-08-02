الأربعاء, أغسطس 2, 2023
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حيلة المرض الذكية.. كيف هرّب منفذ “عملية معاليه أدوميم” السلاح لقلب المستوطنة؟

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن المنفذ مهند مزارعة كان يحمل تصريح عمل داخل المستوطنة، وخلال ساعات قبل الظهر اشتكى من تعرضه لوعكة صحية فغادر المستوطنة إلى بلدته العيزرية.

كتب خالد الأحمد
حيلة المرض الذكية.. كيف هرّب منفذ عملية معاليه أدوميم السلاح لقلب المستوطنة؟
منفذ عملية معاليه أدوميم
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وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة حول العملية الفدائية التي نفذت في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة، والتي أصيب فيها 6 إسرائيليين بجراح متفاوتة، فيما جرى استهداف المهاجم حتى استشهد في الموقع.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن المنفذ مهند مزارعة كان يحمل تصريح عمل داخل المستوطنة، وقد عمل والده في خدمات البلدية منذ 25 عامًا، وخلال ساعات قبل الظهر اشتكى من تعرضه لوعكة صحية فغادر المستوطنة إلى بلدته العيزرية.

ووفق الصحيفة، فقد تذرع الشهيد أنه مريض حتى يتمكن من الخروج من المستوطنة وإحضار المسدس الذي نفّذَ فيه العملية، وعاد بعدها بنحو ساعتين، ونفّذ عمليته داخل مجمع تجاري، قبل استهدافه واستشهاده.

يأتي هذا فيما بينت التحقيقات، أن المنفذ وصل إلى المستوطنة عبر المدخل الرئيسي دون أن يتم تفتيشه، وأخفى المسدس وعشرات الطلقات داخل حقيبته، ووصل حتى وسط المستوطنة ونفذ العملية، حيث عثر على علبتين من الرصاص تحتوي كل منهما على 50 طلقة من عيار 9 ملم.

وعقب العملية، قالت بلدية المستوطنة إنها تنوي فصل الأب من العمل، كما تم منع دخول العمال الفلسطينيين للمستوطنة حتى إشعار آخر.

استشهاد فتى فلسطيني

وكان فتى فلسطيني قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بالقرب من بلدة السموع، جنوب الخليل.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنها تبلغت رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى محمد فريد شوقي الزعارير (15 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة السموع.

يأتي هذا فيما أوضحت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل الزعارير بالقرب من مستوطنة “اشتموع” المقامة على أراضي البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إعدام جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي الفتى الفلسطيني قرب مدينة الخليل.

تفاصيل عملية إطلاق النار

أصيب 6 مستوطنين إسرائيليين بجراح، اثنان منهما كانا في حالة خطيرة، في عملية إطلاق نار خارج المجمع التجاري في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي مدينة القدس المحتلة.

اقتحام منزل عائلة الإرهابي واعتقال شقيقه
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وقالت وسائل إعلام عبرية، إن فلسطينياً أطلق النار تجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، حيث تنكر بزي عمال البلدية.

بينما ذكر شهود عيان أن المهاجم كان يحمل مسدساً وأطلق النار تجاه المارة فأصاب 6 بجراح اثنين منهما في حال الخطر، بينما وصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة أما البقية فأصيبوا بجراح طفيفة.

يُشار إلى أن موعد وقوع العملية تصادف مع ترؤس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش في القدس.

المصدريديعوت أحرونوت ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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