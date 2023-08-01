فيديو مخيف لأنثى تمساح يثير ذعرا في أمريكا.. ما فعلته صادم ولا يصدق!

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وطن- صدم رجل أمريكي من ولاية فلوريدا لرؤية تمساح ضخم، وهو يحاول الدخول إلى منزله من خلال سياج الفناء الخلفي، الذي اخترقه التمساح.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن المواطن بيل جيجر، المقيم في كوكوا بيتش، بفلوريدا، كان يتجول خارج منزله عندما سمع بعض الضوضاء القادمة من الجزء الخلفي لمنزله وذهب للتحقق مما كان يحدث.

وتفاجأ برؤية تمساح كبير بطول 6 أقدام، وهو يحاول شق طريقه عبر فتحة صغيرة جدًا في سياجه الأبيض.

التمساح أظهر شراسته وقوته

ووفق مقطع فيديو نشرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية ورصدته “وطن” ظهر التمساح وهو يدخل بكل جسمه من فتحة في سياج الحديقة، إلى جانب شجرة ضخمة، ثم يزحف فوق أكوام من أوراق الشجر والنباتات الجافة.

وقال موقع “whiskeyriff” إن التمساح تبين أنه أنثى وصنعت عشًا في الفناء الخلفي لـ حديقة جيجر، وبينما جاء الرجل للتحقق من الضوضاء ، كانت أنثى التمساح تقترب منه بشكل خطير، وتشق طريقها عبر السياج لحماية عشها.

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وقال “جيجر” في تصريحات صحفية إنه كان أمراً لا يصدق، لقد فوجىء بوجود التمساح على حين غرة وشعر بالصدمة ولكنه لم يكن خائفاً بل حذراً فقط.

والتقط جيجر مقطع فيديو لمواجهته مع التمساح العدواني، الذي بدا للحظة أنه عالق في السياج قبل أن يبدأ في إظهار قوته، كأم غاضبة لتوسيع الفتحة في السياج والتسلق من خلالها.

لا يخاف من وجود التمساح

تقدر لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية أن كل عش تمساح يحتوي على ما بين 30 و 45 بيضة ، وعلى الرغم من أن رجل فلوريدا لم يكن يمانع بالضرورة أن يكون العش قد بني في الفناء الخلفي لمنزله، إلا أنه بالتأكيد لا يريد مقابلة 30 إلى 40 طفلًا جديدًا للتمساح.

كما اضطر جيجر إلى التوقف عن استخدام فناء منزله الخلفي ومسبحه من أجل سلامة عائلته.

وأضاف المصدر أن جيجر من الواضح أنه يتعامل مع كل شيء بقدر استطاعته ، وهو بالتأكيد لا يخاف من وجود التمساح” ، مما يساعده على الخروج من هذا الموقف.

وقال خبير من جاتورلاند: “على المرء أن لا يعبث مع أمهات التمساح ، ولا يطعم أي تمساح ، ولا يحاول فعل أي شيء مع التمساح في ولاية فلوريدا. لأن ذلك مخالف للقانون أولاً وثانيًا يمكن أن يكون خطيرًا جدًا”.

ووفق موقع “الاتحاد الوطني للحياة البرية” عادة ما تبدأ التماسيح الأمريكية في التكاثر في سن 10 إلى 12 عامًا. تتكاثر في المياه الضحلة ، وبعد التزاوج ، تبدأ الأنثى في بناء عش من النباتات القريبة.

يمكن للأنثى أن تضع ما يصل إلى 90 بيضة في عشها ، ثم تغطيه بمزيد من النباتات.

وتقع العديد من صغار التمساح ضحية للحيوانات المفترسة مثل الطيور والثعابين والأسماك والثدييات.

ولكنها عادة ما تكون آمنة بعد أن يصل طولها إلى أربعة أقدام (1.2 متر). ويمكن أن تعيش هذه التماسيح حتى سن 50 عامًا.