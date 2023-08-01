الثلاثاء, أغسطس 1, 2023
الرئيسيةحياتناتتعمد الإغراء.. ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها في الساحل الشمالي بمصر (فيديو)
حياتنا

تتعمد الإغراء.. ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها في الساحل الشمالي بمصر (فيديو)

أطلت المؤثورة السعودية ملكة كابلي على متابعيها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ارتدت خلاله جيباً قصيراً كشف أجزاء من جسدها

كتب فهمي الورغمي
تتعمد الإغراء.. ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها في الساحل الشمالي بمصر
ملكة كابلي
- Advertisement -

وطن- تفاعل جمهور خبيرة التجميل السعودية “ملكة كابلي” مع أحدث إطلالاتها وأكثرها جرأة على الإطلاق، بينما كانت تمارس هوايتها في لعبة الغولف مع مدرب متخصص، داخل منتجع للغولف في منطقة مراسي بالساحل الشمالي في مصر.

وشاركت مشهورة سناب شات السعودية، ملكة كابلي، مقطع فيديو وصوراً جديدة لها، خلال تعلمها لهذه اللعبة المعروفة بـ “لعبة الأثرياء والساسة”.

وأطلت المؤثورة السعودية ملكة كابلي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام“، ارتدت خلاله جيباً قصيراً كشف فخذيها بطريقة استفزت كثيراً من جماهيرها.

وفي مقابل التنورة القصيرة، ارتدت ملكة كابلي جوارب طويلة وحذاء رياضي وتيشرت كات مع كاب، كلهم باللون الأسود.

إطلالة جريئة عند البعض، وصفها آخرون بـ “المثيرة” و “المثيرة جداً”، جعلت من صانعة المحتوى السعودية محلّ انتقادات من قبل متابعيها.

متابعون لـ ملكة كابلي “خففي شوي”

في غضون ساعات من نشرها الصور المشار لها أعلاه، انهالت تعليقات متابعي المؤثرة السعودية ملكة كابلي عليها وجاء في بعضها:”خففي شوي ندري إنك كنتي مكبوتة وتو فتحتي عينك وتبين تجربين وتسوين كل شيء”.

- Advertisement -

وقال آخر “حاولي توازنين بين الملابس والأماكن عشان فيه مرحلة اسمها سوبر هلاقه قاعده توصلين لها”.

خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي
خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي

وأضاف ثالث “متخربطة بين لبس التنس والقولف”.

وأورد رابع “تتذكروا لمن طلعت أول مرة لابسة قصير وقالت لابسة لقنز بلون الجلد أحسنوا الظن برضه وقولو لابسه لقنز”.

من ملكة كابلي؟

ملكة كابلي هي خبيرة تجميل سعودية، وتبلغ من العمر 29 عاماً من مواليد 1994، وقد وُلدت ملكة كابلي في السعودية بمدينة الرياض لأب سعودي وأم سعودية الجنسية.

وتحظى المؤثرة السعودية بقاعدة متاعبين واسعة، مع أكثر من 3.5 مليون مشترك في السناب ومايزيد عن 1.1 مليون متابع على الانستا.

خبيرة تجميل سعودية
خبيرة تجميل سعودية
ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها
ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها
ملكة كابلي
ملكة كابلي
ملكة كابلي بمصر
ملكة كابلي بمصر

وعبر الانستا والسناب على وجه التحديد، أصبحت كابلي على مدار السنوات الأخيرة واحدة من أشهر الوجوه في عالم السوشيال ميديا السعودي والخليجي.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

خرجت للعلن.. “لوموند” تكشف تفاصيل الأزمة بين محمد بن سلمان “ومعلمه السابق”

الهدهد

ارتفاع عدد قتلى اشتباكات الأمن الوطني في العريش والصمت الرسمي مستمر

الهدهد

لهذه الأسباب.. طالب أعضاء الشيوخ الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر

تقارير

هجوم العريش.. إليك كل المعلومات الموثقة عن العملية الغامضة

الهدهد

إيلي كوهين: إسرائيل تقترب من تحقيق اتفاق سلام تاريخي مع السعودية!

الهدهد

مفاجآت بالجملة في قرار إلزام المصريين بترخيص الدراجات وعربات الكارو والحنطور

الهدهد

صدمة حسن يوسف بعد وفاة ابنه عبدالله غرقا.. شاهد ماذا قال؟

الهدهد

مسؤولة حقوقية شبهت السجون بفنادق 5 نجوم.. كيف ردّ عليها المصريون؟

الهدهد

عملية العريش.. مصادر أمنية مصرية تزيح الستار وتكشف كواليس الاشتباكات وعدد الضحايا!

الهدهد

صحفي مصري يكشف كيف انقلبت أسلحة السيسي ضدّه في عملية العريش.. ما علاقة الثورة؟

الهدهد

ضابط سعودي كان أول المحذرين من خطورة سياسة الإمارات الخبيثة تجاه السعودية

الهدهد

بأعلى صوته.. أمجد القصيمي سعودي مثلي الجنس يجاهر بإلحاده في لندن

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خرجت للعلن.. “لوموند” تكشف تفاصيل الأزمة بين محمد بن سلمان “ومعلمه السابق”

فيديو مخيف لأنثى تمساح يثير ذعرا في أمريكا.. ما فعلته صادم ولا يصدق!

على طريقة أحداث 11 سبتمبر.. مسيرات أوكرانية تضرب أبراج موسكو

ارتفاع عدد قتلى اشتباكات الأمن الوطني في العريش والصمت الرسمي مستمر

لحظة تنفيذ عملية “معاليه أدوميم”.. مهند المزارعة فتح النيران على قطيع من المستوطنين

حالة غريبة وسببها عجيب .. فتاة تبكي دموعاً من الدم! (صور)

أرقام تصدم الأنظمة.. رفض شعبي واسع في 3 دول خليجية للتطبيع مع إسرائيل

لهذه الأسباب.. طالب أعضاء الشيوخ الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر

التأثير النفسي للآباء على الأطفال: 10 عقد نفسية يمكن أن يتعلمها الأطفال من والديهم

هبة نور في إطلالة جرئية من داخل الجيم.. حمالة صدر رياضية وفيزون (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC