تتعمد الإغراء.. ملكة كابلي تستعرض بفخذيها ومؤخرتها في الساحل الشمالي بمصر (فيديو)

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وطن- تفاعل جمهور خبيرة التجميل السعودية “ملكة كابلي” مع أحدث إطلالاتها وأكثرها جرأة على الإطلاق، بينما كانت تمارس هوايتها في لعبة الغولف مع مدرب متخصص، داخل منتجع للغولف في منطقة مراسي بالساحل الشمالي في مصر.

وشاركت مشهورة سناب شات السعودية، ملكة كابلي، مقطع فيديو وصوراً جديدة لها، خلال تعلمها لهذه اللعبة المعروفة بـ “لعبة الأثرياء والساسة”.

وأطلت المؤثورة السعودية ملكة كابلي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام“، ارتدت خلاله جيباً قصيراً كشف فخذيها بطريقة استفزت كثيراً من جماهيرها.

وفي مقابل التنورة القصيرة، ارتدت ملكة كابلي جوارب طويلة وحذاء رياضي وتيشرت كات مع كاب، كلهم باللون الأسود.

إطلالة جريئة عند البعض، وصفها آخرون بـ “المثيرة” و “المثيرة جداً”، جعلت من صانعة المحتوى السعودية محلّ انتقادات من قبل متابعيها.

متابعون لـ ملكة كابلي “خففي شوي”

في غضون ساعات من نشرها الصور المشار لها أعلاه، انهالت تعليقات متابعي المؤثرة السعودية ملكة كابلي عليها وجاء في بعضها:”خففي شوي ندري إنك كنتي مكبوتة وتو فتحتي عينك وتبين تجربين وتسوين كل شيء”.

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وقال آخر “حاولي توازنين بين الملابس والأماكن عشان فيه مرحلة اسمها سوبر هلاقه قاعده توصلين لها”.

وأضاف ثالث “متخربطة بين لبس التنس والقولف”.

وأورد رابع “تتذكروا لمن طلعت أول مرة لابسة قصير وقالت لابسة لقنز بلون الجلد أحسنوا الظن برضه وقولو لابسه لقنز”.

من ملكة كابلي؟

ملكة كابلي هي خبيرة تجميل سعودية، وتبلغ من العمر 29 عاماً من مواليد 1994، وقد وُلدت ملكة كابلي في السعودية بمدينة الرياض لأب سعودي وأم سعودية الجنسية.

وتحظى المؤثرة السعودية بقاعدة متاعبين واسعة، مع أكثر من 3.5 مليون مشترك في السناب ومايزيد عن 1.1 مليون متابع على الانستا.

وعبر الانستا والسناب على وجه التحديد، أصبحت كابلي على مدار السنوات الأخيرة واحدة من أشهر الوجوه في عالم السوشيال ميديا السعودي والخليجي.