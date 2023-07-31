الإثنين, يوليو 31, 2023
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رياضة

موعد مباراة الهلال والوداد والتشكيلة في البطولة العربية للأندية 2023

منافسات الجولة الختامية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الهلال والوداد
موعد مباراة الهلال والوداد
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم العربية في أرجاء المعمورة، الأربعاء، موعد مباراة الهلال والوداد في منافسات الجولة الختامية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وستقام مباراة الهلال والوداد في منافسات البطولة العربية للأندية على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية)، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وفلسطين.

موعد مباراة الهلال والوداد

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثالثة مساءً.

بينما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بعد الظهر.

وستنقل مجريات المباراة بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث البطولة العربية للأندية إلى جانب العديد من القنوات العربية.

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تشكيلة الهلال ضد الوداد

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المباراة أمام منافسه الوداد الرياضي المغربي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

دفاع الهلال: الشهراني، علي آل البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كانو، روبن نيفيس، سيرجي شافيتش، سالم الدوسري.

مركز الهجوم: ميشال ديلغادو، عبد الله الحمدان.

تدريبات الوداد المغربي
تدريبات الوداد المغربي

تشكيلة الوداد ضد الهلال

وسيدخل المدرب المغربي عادل رمزي، المباراة القوية أمام الهلال السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

دفاع الوداد: إلياس شتي، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العلمود.

خط الوسط: أسامة محروس، اسماعيل المترجي، دراوي، أونجم، عبد الله حيمود.

مركز الهجوم: زهير المترجي.

ويحتل الهلال السعودي في أدنى جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات البطولة العربية للأندية برصيد نقطة واحدة، كما وبفارق 3 نقاط عن السد القطري المتصدر برصيد 4 نقاط.

فيما حل الفريق المنافس الوداد البيضاوي المغربي في المركز الثالث برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.

جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي
المصدروطن + الهلال السعودي تويتر + الوداد المغربي تويتر

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