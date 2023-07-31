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دراسة هذه الاختصاصات في جامعة هارفارد مجاني.. وعدد قليل من الناس يعرفون ذلك

"جامعة هارفارد تتيح الفرصة للطلاب لاختيار اختصاصات مجانية لاستكمال دراستهم".

كتب معالي بن عمر
الدراسة في جامعة هارفارد
الدراسة في جامعة هارفارد
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وطن-توفّر جامعة هارفارد اختصاصات مجانية، فكيف يمكنك الوصول إليها.

إن دراسة اختصاص في الجامعة واستكماله يُعتبر هدفًا يسعى نحوه الكثيرون، سواء كانوا متخرجين حديثًا من المدرسة الثانوية أو البالغين الذين كانوا يحلمون دائمًا بإجراء دراسات جامعية

وبحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه عند اختيار المسار الأكاديمي، يسعى الطالب إلى إنتقاء أفضل التوجهات العلمية، بالإضافة إلى سعيه نحو تلقي تعليمه في جامعة مرموقة، مثل: جامعة هارفارد، والتي قد تعتقد أنه من المستحيل الوصول إليها. ولكن، في الحقيقة، هناك إمكانية دراسة اختصاص في جامعة هارفارد بصفة مجانيّة، وعدد قليل جدًا من الناس يعرفون ذلك.

الاختصاص المجاني الذي تقدمه هارفارد

في البحث عن التميّز التعليمي، يطمح العديد من المتقدمين للتدريب في الجامعات الأكثر شهرة في العالم، وواحدة من المؤسسات الأكاديمية الأكثر شهرة هي جامعة هارفارد، التي تقع في ماساتشوستس. ومن المثير للدهشة أن هارفارد يوفر فرصة يعرفها القليلون: وهي إمكانية دراسة اختصاص علمي مجانيًا على الإنترنت.

توفّر جامعة هارفارد اختصاصات مجانية
يتضمن العرض الأكاديمي لجامعة هارفارد أكثر من 130 خيارًا بين المهن والدورات

وعلى وجه التحديد، تسمح هارفارد-المعروفة بالتزامها والتميز الأكاديمي للطلاب-بالوصول إلى مجموعة واسعة من الدورات المجانية، ويجب أن تدفع فقط للحصول على الشهادة في نهاية البرنامج. هذه الشهادة هي اختبار ملموس للمعرفة المكتسبة، والذي يوفر قيمة مضافة إلى منهج أي طالب. من بين أكثر المهن المطلوبة “أساسيات علوم الأعصاب” أو “العدالة” أو “القوانين التعاقدية” أو “التشريح البشري”، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

بالإضافة إلى ذلك، تركز العديد من هذه الدورات على التقنيات الجديدة، مثل “مقدمة في علوم الكمبيوتر” و “برمجة بيثون” و “الذكاء الاصطناعي مع بيثون” و “تطوير ألعاب الفيديو”. تتوفر أيضًا دورات أقل شهرة ولكنها مثيرة للاهتمام بنفس القدر، مثل “التهوية الميكانيكية للمرضى الذين يعانون من COVID-19” أو “علم الفرضية”.

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في الوقت الحالي، يتضمن العرض الأكاديمي لجامعة هارفارد أكثر من 130 خيارًا بين المهن والدورات، وخلال السنوات الماضية، قدمت الجامعة أكثر من 2500 فرصة تدريب، وسجل أكثر من 34 مليون شخص في هذه المبادرات التعليمية.

كيفية التسجيل في الاختصاصات التي تقدمها جامعة هارفارد مجانًا؟

العملية بسيطة للغاية، تحتاج فقط إلى الوصول إلى موقع جامعة هارفارد والنظر في المقترحات المتاحة في هارفارد EDX. بعد ذلك، يمكن للطالب اختيار الدورة أو الاختصاص الذي يتناسب مع اهتماماته وإمكانياته، واتباع التعليمات المقدمة على الشاشات. وبهذه الطريقة، يمكن الوصول إلى وظائف ودورات تدريبية لم تكن معروفة.

تسمح هارفاردبالوصول إلى مجموعة واسعة من الدورات المجانية
جامعة هارفارد
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

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