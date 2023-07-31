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طارق حامد يتعرض لإصابة بليغة.. والإتحاد السعودي يكشف الحالة الصحية للاعبه

تم نقل اللاعب المصري بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وسط تشجيع كبير من جماهير الاتحاد

كتب خالد الأحمد
خضوع طارق حامد للجراحة.. والإتحاد السعودي يكشف الحالة الصحية للاعبه
المصري لاعب الاتحاد السعودي طارق حامد
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وطن- تعرض لاعب نادي الاتحاد السعودي، الدولي المصري طارق حامد، لإصابة بليغة على مستوى الوجه خلال مواجهة فريقه لنادي الصفاقسي التونسي، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كاس الملك سلمان للأندية العربية.

وتم نقل لاعب الوسط البالغ 34 عاماً، بسيارة الإسعاف لأقرب مستشفى لملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وسط تشجيع كبير من جماهير الاتحاد.

وبحسب مقطع فيديو رصدته “وطن” يظهر طارق حامد وهو يحاول الاستحواذ على الكرة من لاعب الصفاقسي العراقي “حسين علي” إلا أنه تعرض فجأة لعرقلة أسقطته أرضاً.

وفي غضون ذلك، يسقط لاعب الصفاقسي التونسي فوق حامد ليحصل الأول على بطاقة حمراء في الدقيقة 38 بعد تأكيد بتقنية “الفار”.

وعلى وجه السرعة، تم استبدال طارق حامد اضطراريا وشارك مكانه سلطان الفرحان في الدقيقة 44.

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هذا وفاز نادي الإتحاد على منافسه الصفاقسي التونسي بهدف مقابل لا شيء وسجل اللاعب كريم بنزيمة، المُنظمّ حديثاً للنادي، الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 63، ليواصل تألقه في البطولة ويتأهل لربع نهائي البطولة.

الإتحاد يعلن حالة لاعبه

من جانبه، أعلن اتحاد جدة، اليوم الاثنين، خضوع لاعبه المصري طارق حامد لجراحة في الوجه بعد خروجه مصابا أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.

طارق حامد
طارق حامد

وكتب الاتحاد في حسابه على حسابه في “تويتر“: “أجرى طارق حامد عملية جراحية في موضع إصابته أمام الصفاقسي تكللت بالنجاح.

ونشر الإتحاد مقطع فيديو لطمأنة جمهور الاتحاد على لاعبه، وظهر فيه طارق حامد وهو يجلس على سرير المرض ، وقد أوصل إلى ذراعه سيروم التغذية، وبدا وهو يضع شاشا طبياً على جانب خده الأيمن، ويتوجه حامد إلى جمهوره قائلاً:” أنا كويس الحمد لله”.

بدوره، أفاد ممثل اللجنة الصحية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتورعبد الله الحارثي في تصريح تلفزيوني بعد إصابة لاعب الوسط الدفاعي “ليست إصابة خطيرة، واللاعب لم يفقد الوعي، كان هناك جرح متوسط في الخد الأيمن، وتأخرت الحالة في الملعب لوقف النزيف، ونقلت الحالة بعد ذلك عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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