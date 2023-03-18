سلوك غير رياضي.. عقوبة طارق حامد مع الاتحاد السعودي

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وطن- فرض الاتحاد السعودي، عقوبة على النجم المصري طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، بالإيقاف مباراة واحدة وفرض غرامة مالية.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن عقوبة المصري طارق حامد، جاء فيه: “فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، عقوبة بحق اللاعب طارق حامد. لاعب نادي اتحاد جدة، بالإيقاف لمباراة واحدة فقط، وتغريمه 10 آلاف ريال”.

عقوبة طارق حامد

وجاء فرض عقوبة الاتحاد السعودي على المصري طارق حامد، الخميس، بالإيقاف وفرض غرامة مالية عليه، بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل (2660) دولاراً، بسبب ارتكاب سلوك غير رياضي.

وأفادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن فرض العقوبة على النجم المصري طارق حامد، جاء نتيجة ارتكاب اللاعب لسلوك غير رياضي، في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك).

سلوك غير رياضي

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وبحسب بيان الاتحاد السعودي، فإنه يستوجب على اللاعب طارق حامد سداد الغرامة المالية عليه، لحساب الاتحاد السعودي، وفق نص المادة (139) من لوائح الانضباط والأخلاق، وغير قابل للاستئناف عليه.

🟠 قررت لجنة الانضباط إيقاف محترف #الاتحاد ( طارق حامد ) لـ مباراة واحدة وتغريمه ١٠ الف ريال بسبب نقاشه مع حارس الفيحاء pic.twitter.com/IKqlh0f8LN — علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 16, 2023

وكانت عدسات الكاميرا، قد التقطت قيام طارق حامد بسلوك غير رياضي (التلفّظ بألفاظ خارجة)، تجاه حارس مرمى الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، خلال مباراة اتحاد جدة والفيحاء في دور ربع نهائي كأس الملك.

بديل طارق حامد

كما استقرّ المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، على بديل طارق حامد، الذي تعرّض للإيقاف عن المباراة المرتقبة. أمام الفتح، السبت، في منافسات الدوري السعودي. وهو النجم عوض الناشري.

عنوان اكشن مع وليد يلخص الهدف والغايه من ابعاد طارق حامد. جاء في العنوان ((بعد مباراة الفيحاء..#لجنة_الانضباط_والأخلاق تبعد طارق حامد عن مهمة الحفاظ على الصدارة))✋🏾#الاتحاد_الفتح pic.twitter.com/emKk0il2zk — سهم اتحادي🤍 (@itthad_sahm) March 17, 2023

وتأهّل نادي اتحاد جدة إلى منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك)، على حساب الفيحاء، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ويتصدّر فريق اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني، برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.