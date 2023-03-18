السبت, مارس 18, 2023
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رياضة

سلوك غير رياضي.. عقوبة طارق حامد مع الاتحاد السعودي

إيقاب اللاعب حامد مباراة واحدة وفرض غرامة مالية تقدّر بـ2260 دولاراً

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة طارق حامد watanserb.com
عقوبة طارق حامد
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وطن- فرض الاتحاد السعودي، عقوبة على النجم المصري طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، بالإيقاف مباراة واحدة وفرض غرامة مالية.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن عقوبة المصري طارق حامد، جاء فيه: “فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، عقوبة بحق اللاعب طارق حامد. لاعب نادي اتحاد جدة، بالإيقاف لمباراة واحدة فقط، وتغريمه 10 آلاف ريال”.

عقوبة طارق حامد

وجاء فرض عقوبة الاتحاد السعودي على المصري طارق حامد، الخميس، بالإيقاف وفرض غرامة مالية عليه، بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل (2660) دولاراً، بسبب ارتكاب سلوك غير رياضي.

طارق حامد
طارق حامد

وأفادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن فرض العقوبة على النجم المصري طارق حامد، جاء نتيجة ارتكاب اللاعب لسلوك غير رياضي، في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك).

سلوك غير رياضي

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وبحسب بيان الاتحاد السعودي، فإنه يستوجب على اللاعب طارق حامد سداد الغرامة المالية عليه، لحساب الاتحاد السعودي، وفق نص المادة (139) من لوائح الانضباط والأخلاق، وغير قابل للاستئناف عليه.

وكانت عدسات الكاميرا، قد التقطت قيام طارق حامد بسلوك غير رياضي (التلفّظ بألفاظ خارجة)، تجاه حارس مرمى الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، خلال مباراة اتحاد جدة والفيحاء في دور ربع نهائي كأس الملك.

بديل طارق حامد

كما استقرّ المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، على بديل طارق حامد، الذي تعرّض للإيقاف عن المباراة المرتقبة. أمام الفتح، السبت، في منافسات الدوري السعودي. وهو النجم عوض الناشري.

وتأهّل نادي اتحاد جدة إلى منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك)، على حساب الفيحاء، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

لاعب اتحاد جدة طارق حامد
لاعب اتحاد جدة طارق حامد

ويتصدّر فريق اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني، برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + الاتحاد السعودي تويتر + نادي اتحاد جدة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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