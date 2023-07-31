النصر السعودي يضرب المنستيري بالأربعة في البطولة العربية.. شاهد ملخص المباراة

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وطن- تغلب فريق النصر السعودي على منافسه الاتحاد المنستيري التونسي، الاثنين، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

وافتتح البرازيلي تاليسكا أولى أهداف المباراة لصالح فريق النصر السعودي. عند الدقيقة ال42، ليدرك بعدها الاتحاد المستيري هدف التعادل الإيجابي بطريق الخطأ من المدافع علي لاجامي الذي سجل هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال66.

ملخص مباراة النصر ضد الاتحاد المنستيري

وسجل النصر السعودي هدف التقدم الثاني عن طريق الدون البرتغالي رونالدو في الدقيقة ال74. ليعزز بعدها العالمي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثالث من توقيع عبد الإله العمري في الدقيقة ال88.

كما وأحرز عبد العزيز العليوي الهدف الرابع. لصالح النصر في الدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ملخص كامل للمباراة 😍🎥

النصر 4 – 1 الاتحاد المنستيري |كأس الملك سلمان للأندية#الاتحاد_المنستيري_النصر pic.twitter.com/v0a569zxYu — عمر بالبيد – الأولى (@2020o) July 31, 2023

وكان نادي النصر متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الاتحاد المنستيري التونسي إلى 6 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 29% في المباراة.

نجم من نجوم مستقبلنا 🤩

يحسم نتيجـة الانتصار 💛👏 pic.twitter.com/4FqWtfOd8Q — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 31, 2023

وكان فريق النصر قد تعادل أمام الشباب السعودي في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية، بدون أي من الأهداف في منافسات دور المجموعات.

كما وسيلتقي فريق النصر في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات للبطولة العربية للأندية، أمام نظيره الزمالك المصري، الخميس.

ترتيب النصر في دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

ورفع فريق النصر السعودي (العالمي) رصيده إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية، متساوياً بذلك مع الوصيف الشباب السعودي بنفس الرصيد من النقاط.

وانت وش باقي كلام يوصفك! 💛 pic.twitter.com/iDefkoStKn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 31, 2023

فيما حل الزمالك المصري في المركز الثالث. برصيد 3 نقاط، كما وتذيل الترتيب الاتحاد المنستيري بدون أي من النقاط.