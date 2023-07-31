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أربعة أشياء لا ينبغي وضعها في الفرن لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك

من المهم تجنب وضع البلاستيك في الفرن، حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق وإطلاق سموم خطيرة في المنزل

كتب ايمان الباجي
أربعة أشياء لا ينبغي وضعها في الفرن لأنها يمكن أن تشكل خطرًا على صحتك
الفرن
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وطن- تعتبر الأفران من أجهزة المطبخ الأساسية في معظم المنازل، حيث يتم استخدامها لصنع مجموعة من الأطباق. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي لا ينبغي للأسر أن تضعها في هذه الأجهزة، لأنها يمكن أن “تشكل خطراً” كبيراََ على الصحة.

عندما يتعلق الأمر بالطهي، يعتبر الفرن أداة رائعة للاستخدام. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي لا ينبغي على الأسر وضعها في الجهاز.

قبل وضع أي طبق في الفرن، من المهم التأكد من أن الأواني الفخارية آمنة للاستخدام في الفرن.

غالبًا ما تكون الأطباق القديمة ذات التصميمات اللاصقة “غير آمنة للاستخدام في الفرن” و “يمكن أن تشكل خطرًا” عند وضعها في درجات حرارة عالية، كما حذر الخبراء في شركة “Beko” البريطانية.

لحسن الحظ، تقوم معظم الشركات المصنعة الحديثة بتحديد ما إذا كانت أطباقها أو منتجاتها آمنة أم لا للاستخدام في الأفران.

ولتجنب وقوع أي كارثة في المطبخ، شارك الخبراء في Beko مع صحيفة إكسبرس البريطانية ما “لا ينبغي” وضعه في الفرن.

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البلاستيك

يذوب البلاستيك بسرعة في درجات حرارة عالية.

إستخدام الفرن
يذوب البلاستيك بسرعة في درجات حرارة عالية

لذا، من المهم تجنب وضع البلاستيك في الفرن، حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق وإطلاق سموم خطيرة في المنزل.

وزعم الخبراء أنه في حين أن بعض المواد البلاستيكية قد تكون قادرة على تحمل حرارة الفرن، إلا أنه من الصعب التعرف عليها.

حتى إذا لم يذوب البلاستيك، فقد يتسبب في تسرب المواد الكيميائية الضارة إلى الطعام أثناء ارتفاع درجة حرارته.

الخشب

قال الخبراء: “لا تستخدم الحطب في الفرن، هذا لأن العنصر الخشبي “يحتمل أن يلتوي”.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان العنصر يحتوي على مادة لاصقة، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في تشوه أو تشقق الخشب.

طبق بدون رمز أمان الفرن

رمز أمان الفرن هو رمز صغير يوجد عادةً في الجزء السفلي من أدوات الطهي أو أدوات الخبز، مما يشير إلى أن العنصر آمن للاستخدام في الفرن.

غالبًا ما يتكون الرمز من مربع به تفاصيل إضافية، مثل نطاق درجة الحرارة أو صورة فرن.

وصرّح الخبراء:”إذا كان الطبق لا يحتوي على رمز أمان الفرن، فإننا ننصح بعدم إستخدامه في الفرن.”

الأطباق الورقية

من المهم تجنب وضع الأطباق الورقية في الفرن. حتى إذا تم ضبط الفرن على أدنى درجة حرارة له، فإن وضع هذا النوع من الأطباق في الفرن “يزيد من خطر نشوب حريق”.

هناك بعض الاستثناءات، مثل ورق الطهي، المصنوع خصيصًا للطبخ على درجة حرارة عالية.

إستخدام الفرن
من المهم تجنب وضع الأطباق الورقية في الفرن

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما إذا كان المنتج الورقي آمنًا للاستخدام في الفرن أم لا، فمن الأفضل تجنبه تمامًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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