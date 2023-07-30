الأحد, يوليو 30, 2023
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مصر.. هجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش وسقوط قتلى بينهم ضابط كبير

كشفت وسائل إعلام مصرية عن مقتل العقيد محمد مؤنس وسقوط قتلى وجرحى، جراء اشتباكات وقعت داخل مقر الأمن الوطني بالعريش عقب هجوم إرهابي على المقر

كتب باسل سيد
مصر.. هجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش وسقوط قتلى بينهم ضابط كبير
محمد مؤنس
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وطن- أفادت مصادر خاصة لمؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية، بمقتل العقيد محمد مؤنس، في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش في مصر، وأنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت بإتجاه مستشفى العريش العسكري، الذي شهد حالة استنفار مع رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى.

ماذا يحدث داخل مقر الأمن الوطني في العريش

كما أشارت المصادر لوصول جثامين عدد من القتلى لمشرحة مستشفى العريش العام.

ويشار إلى أنه صباح اليوم، الأحد، قطعت السلطات الأمنية بشمال سيناء شبكات الاتصال والإنترنت عن مدينة العريش، لنحو 5 ساعات متواصلة صباح اليوم، الأحد 30 يوليو 2023.

مقتل العقيد محمد مؤنس
مقتل العقيد محمد مؤنس

مقتل العقيد محمد مؤنس

كما أشارت عدة حسابات مصرية على مواقع التواصل، إلى مقتل العقيد محمد مؤنس، وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالعريش

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وكانت أنباء تم تداولها منذ ساعات أفادت بوقوع اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالعريش، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم ضابط برتبة كبيرة.

ولفتت وسائل إعلام مساء اليوم، الأربعاء، إلى عودة شبكات الاتصال والإنترنت لمدينة العريش، بعد قطعها لساعات نتيجة حادث أمني بمقر الأمن الوطني بالعريش.

وتسبب هذا الهجوم على مقر الأمن الوطني في العريش، بموجة جدل واسعة بين المصريين على مواقع التواصل.

وأدان الكثيرون الهجوم ووصفوه بالإرهابي، ونشر البعض تفاصيل عن سقوط قتلى وجرحى إثر اقتحام المقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة بشبه جزيرة سيناء، فى مدينة العريش.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو بيان رسمي من السلطات المصرية بخصوص هذا الهجوم الإرهابي، الذي تناقلت عدة حسابات تفاصيله وسط جدل وضجة كبيرة.

وانتشرت العديد من التساؤلات عما يحدث في العريش، وحالة الغموض التي تكتنف الوضع خاصة بعد قطع شبكات الاتصال والإنترنت هناك لفترة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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