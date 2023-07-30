مصر.. هجوم على مقر الأمن الوطني بالعريش وسقوط قتلى بينهم ضابط كبير

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وطن- أفادت مصادر خاصة لمؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية، بمقتل العقيد محمد مؤنس، في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش في مصر، وأنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت بإتجاه مستشفى العريش العسكري، الذي شهد حالة استنفار مع رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى.

ماذا يحدث داخل مقر الأمن الوطني في العريش

كما أشارت المصادر لوصول جثامين عدد من القتلى لمشرحة مستشفى العريش العام.

عاجل: أفادت مصادر خاصة لمؤسسة سيناء مقتل العقيد محمد مؤنس في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، وأنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن. كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت بإتجاه مستشفى العريش العسكري الذي شهد… pic.twitter.com/sZ7Af8C15l — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

ويشار إلى أنه صباح اليوم، الأحد، قطعت السلطات الأمنية بشمال سيناء شبكات الاتصال والإنترنت عن مدينة العريش، لنحو 5 ساعات متواصلة صباح اليوم، الأحد 30 يوليو 2023.

مقتل العقيد محمد مؤنس

كما أشارت عدة حسابات مصرية على مواقع التواصل، إلى مقتل العقيد محمد مؤنس، وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالعريش

لا إله إلا الله. "أحياءٌ عند ربهم يرزقون"

في فردوس النعيم أيها الشهيد البطل #العقيد_محمد_مؤنس في العريش

شلّت يد الإرهاب. فاطمة ناعوت pic.twitter.com/8hfmoYfd0b — Fatima Naoot فاطمة ناعوت (@FatimaNaoot) July 30, 2023

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وكانت أنباء تم تداولها منذ ساعات أفادت بوقوع اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالعريش، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم ضابط برتبة كبيرة.

ولفتت وسائل إعلام مساء اليوم، الأربعاء، إلى عودة شبكات الاتصال والإنترنت لمدينة العريش، بعد قطعها لساعات نتيجة حادث أمني بمقر الأمن الوطني بالعريش.

وتسبب هذا الهجوم على مقر الأمن الوطني في العريش، بموجة جدل واسعة بين المصريين على مواقع التواصل.

وأدان الكثيرون الهجوم ووصفوه بالإرهابي، ونشر البعض تفاصيل عن سقوط قتلى وجرحى إثر اقتحام المقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة بشبه جزيرة سيناء، فى مدينة العريش.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو بيان رسمي من السلطات المصرية بخصوص هذا الهجوم الإرهابي، الذي تناقلت عدة حسابات تفاصيله وسط جدل وضجة كبيرة.

وانتشرت العديد من التساؤلات عما يحدث في العريش، وحالة الغموض التي تكتنف الوضع خاصة بعد قطع شبكات الاتصال والإنترنت هناك لفترة.