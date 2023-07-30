عراقي يطعن طليقته ويخلع ملابسها في الشارع.. ووالدها يشكف التفاصيل

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وطن- أثارت حادثة طعن مأساوية، صدمة في أوساط العراقيين بعد تعرّض سيدة لـ 31 طعنة على يد طليقها، الذي لم يكتف بذلك بل قرّر تعريتها من ملابسها وتركها في حالة بين الحياة والموت على مرأى من الجميع.

وكشفت “أسماء”، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل هول ماتعرضت له من قبل طليقها خلال تواجدها الآن ترقد بمستشفى الكندي في بغداد في حالة صحية يرثى لها.

وحسب ماذكرت وسائل إعلام عراقية، تُعاني أسماء من قطع في الأحبال الصوتية وثقوب في القصبة الهوائية، كما أنها مهددة بفقدان النطق.

والد أسماء يتحدث عن الواقعة

تحدث والد الضحية أسماء، لـ قناة “الشرقية” العراقية الخاصة، عمّا تعرضت له ابنته. موضحاً إن طليقها اعتدى عليها في الشارع بأكثر من 31 طعنة.

وواصل والد أسماء حديثه قائلاً أن طليقها حاول تعريتها من ملابسها بالكامل، وصوتها أصبح منتهي بسبب الإصابة البالغة في القصبة الهوائية مشيراً: “هذا ليس لديه شرف وغيرة”.

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ولفت الأب الحزين على مصير ابنته، أن طليقها ما زال هارباً ولم يتم إلقاء القبض عليه، موضحا أن الانفصال تم منذ 7 شهور، وهناك خلاف بينهما على الأطفال.

يُشار أنه وعلى مدار السنوات الأخيرة، تزايدت الجرائم ضد النساء في العراق بشكل مطّرد . وتُحذر منظمات وجماعات حقوقية بشكل مستمر من مغبة مثل تلك الجرائم على بنية المجتمع العراقي.