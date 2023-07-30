عبدالله العمري.. هكذا أنقذ البطل العُماني طفلة من موت محقق (شاهد)

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وطن- أشاد عمانيون بما قام به شاب عماني يدعى “عبدالله بن مسلم العمري” من عمل بطولي، بعد أن أنقذ طفلة من الموت المحتم تحت عجلات سيارة عابرة.

وهو الموقف الذي لاقى الإعجاب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، لأنه يعبر ـ حسب قولهم ـ عن أصالة الإنسان العماني مثنين على شجاعة الشاب ومخاطرته بحياته رغم أنه لا يعرف الطفلة.

وروى الشاب عبدالله بن مسلم العمري، لإذاعة “هلا إف إم” العمانية، أنه كان في منطقة “صلالة الغربية” على الشارع العام وشاهد الطفلة وهي تمر محاولة قطع الشارع.

بينما كانت سيارة مسرعة قادمة وركض خلفها ليتمكن من الإمساك بها واحتضانها “ورغم ذلك قامت السيارة التي كانت بسرعة 70 كم في الساعة تقريباً بصدمنا” حسب وصفه.

♦️ "شفت البنت تركض باتجاه الشارع والله قدرني أمسكها واندعمنا". البطل عبد الله العمري يروي تفاصيل لحظه إنقاذ الطفلة من حادث.. 🎙️| @00sumy00

📹| @Nsemoman pic.twitter.com/i9b7HIboCx — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) July 30, 2023

وكشف الشاب عبدالله العمري الذي بدا مصاباً ببعض الخدوش في أنفه ويديه وهو جالس على سرير المرض، أن الطفلة تعاني من كسر في القدم ووضعها جيد.

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والغريب-كما قال- أن السائق لم يتوقف بل مضى مسرعاً بسيارته وبعد 3 أيام تم التعرف على السيارة والقبض على سائقها.

ومضى الشاب الذي وصفه عمانيون بالبطل قائلاً، إنه لم يعد يذكر لحظة الصدم سوى أن الطفلة كانت تبكي وبالنسبة لحالته الصحية قال إن لديه إصابة كسر بالقدم.

إشادة واسعة بالبطل العماني

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع ما قام بهد الشاب الشجاع وعلق الشاعر علي الوشاحي:”موقف إنساني ينم على شهامة وشجاعة هذا الرجل”

واستدرك بلهجة عمانية:”بيض الله وجهك يالعمري”. وأضاف مخاطباً العمانيين:”أبناؤكم أمانة في أعناقكم .. حافظوا على أماناتكم”.

موقف إنساني ينم على شهامة وشجاعة هذا الرجل

بيض الله وجهك يالعمري.

يا جماعه أبنائكم أمانة في أعناقكم .. حافظوا على أماناتكم . — الشاعر علي الوشاحي (@all2020alla) July 30, 2023

وقالت الكاتبة “نور الشحري” أن عبدالله العمري وفي لحظة لم يفكر في اي شيء سوي إنقاذ الطفلة.

وأضافت أن الإنسانية كلها تجلت في لحظة معه، ودعت له قائلة:”حفظك المولى أيها الباسل.. الدنيا بخير بوجود هكذا انقياء”.

وعقبت الكثيرية :”بيض الله وجهه والحمدلله على سلامة البنت شاب ظفاري أصيل”

وفي السياق ذاته قال “مسلم سعيد”: “أصيل والمعدن الطيب يظهر في الوقت الصعب” وطالب بتكريم الشاب البطل.

وعلق ثائر الابراهيم :”هذا مثال حي على أن شبابنا فيهم الخير والشهامة والشجاعة، مثل هؤلاء هم القدوة”.