الأحد, يوليو 30, 2023
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صادم وفجر غضب الأتراك.. فيديو مقزز من داخل منشأة لإنتاج الزيتون

أصدر المدعي العام قرارًا بإغلاق شركة الزيتون التي انتشر مقطع لأحد عمالها وهو يسبح داخل برميل الزيتون

كتب خالد الأحمد
صادم وفجر غضب الأتراك.. فيديو مقزز من داخل منشأة لإنتاج الزيتون
منشأة لإنتاج الزيتون
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وطن- أثار مقطع فيديو لأحد عمّال منشأة لإنتاج الزيتون في ولاية “مانيسا”، وهو بداخل وعاء يضم حبّات زيتون بشكل شبه عار، موجة من الاستياء والغضب في أوساط الأتراك، وسط مطالبات لوزارة الزراعة والغابات بمحاسبة الشخص لانتهاك قوانين الصحة الغذائية.

من جهتها، طالبت وزارة الزراعة والغابات لاحقا فتح تحقيق حول قيام الشخص الظاهر في المقطع المصور، بتعبئة الزيتون بشكل غير صحي وغير قانوني.

ولفتت الصحف التركية إلى أنه تم القبض على العامل الذي سبح داخل برميل الزيتون في ولاية مانيسا.

فيديو صادم وتحرك رسمي عاجل

وعلى الفور أصدر المدعي العام قرارًا بإغلاق شركة الزيتون، التي انتشر مقطع لأحد عمالها وهو يسبح داخل برميل الزيتون ومنعها من العمل، وفرض غرامة إدارية على مالكها.

وقال موقع “turkiyegazetesi” التركي، إن وزارة الزراعة والغابات اتخذت قرارها بعد تداول الصور المثيرة للغثيان.

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وقام فريق التحقيق الجنائي بقوات الدرك “JASAT” باعتقال المشتبه به.

ومن جهة أخرى، تم إغلاق المحل التجاري الذي تم تصوير الفيديو فيه وإغلاق أنشطته، فيما تعرض صاحب المحل لعقوبة إدارية.

وتمت مشاركة الصور التي يُزعم أنها التقطت في منشأة لإنتاج الزيتون في مانيسا بتركيا على TikTok ، وحظيت تلك اللحظات برد فعل كبيرة وموجة من الإستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الزراعة والغابات في بيان: “بدأت وزارتنا تحقيقا بشأن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول سلامة الغذاء والتعامل غير السليم مع الزيتون المخلل من أجل صحة الإنسان”.

ونتيجة للدراسة التي أجراها فريق التحقيق الجنائي في درك أخيسار JASAT ، تم تحديد المشتبه به والعمل التجاري الذي يتبع له.

واحتجزت قوات الدرك الشخص الذي كان يعرض الصحة العامة للخطر . وبحسب المصدر ذاته اعترف المشتبه به في أقواله الأولى بأنه ارتكب الجريمة لأغراض ترفيهية.

المصدريوتيوب، موقع "turkiyegazetesi" التركي، رصد وتحرير وطن

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