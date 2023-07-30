البطولة العربية للأندية: الاتحاد يتأهل والهلال يتعثر بالخسارة والوداد والترجي يتعادلان

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وطن- شهدت نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة العربية للأندية، عبور اتحاد جدة السعودي كأول المتأهلين إلى دور الربع النهائي بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، وتعثر الهلال بالخسارة أمام السد القطري وتعادل الوداد والترجي التونسي أمام أهلي طرابلس والشرطة العراقي.

وقاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي إلى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك الصفاقسي التونسي بعد تمريرة رأسية على طبق من ذهب من زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله.

تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية

وأحرز بنزيما الهدف عند الدقيقة ال63 من مجريات دقائق المباراة، داخل مرمى منافسه الصفاقسي التونسي، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

كما وشهدت مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي، طرد لاعبي الصفاقسي التونسي حسين علي جاسم في الدقيقة ال41 وبلا موسى كونتي في الدقيقة ال84، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجههما. ليخرج كلا اللاعبين خارج أرضية ملعب المباراة.

خسارة الهلال السعودي أمام السد القطري

وتلقى فريق الهلال السعودي الخسارة أمام السد القطري بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

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كما وسجل أهداف السد القطري بغداد بونجاح في الدقيقة ال40 وطارق سلمان في الدقيقة ال51 وغونزالو بلاتا في الدقيقة ال93.

فيما سجل الهلال هدفيه داخل مرمى السد القطري في الدقيقة ال10. عن طريق اللاعب ميشال ديلغادو وسالم الدوسري في الدقيقة ال68 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وتعادل الشرطة العراقي أمام الترجي الرياضي التونسي سلبياً. بدون أي من الأهداف، في منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023.

تعادل الوداد أمام أهلي طرابلس في البطولة العربية للأندية

كما وتعادل فريق الوداد المغربي أمام أهلي طرابلس الليبي. بهدف لكليهما، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية.

وأحرز الوداد الرياضي المغربي هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال45+2 مع نهاية الشوط الأول، عن طريق اللاعب أيوب العملود.

كما وأدرك أهلي طرابلس الليبي. هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال48، عن طريق اللاعب أحمد محمد رجب قرعة.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📋 نتائج مباريات اليوم (الأحد).. pic.twitter.com/vbTZHKl2Xo — البطولة العربية | كأس الملك سلمان للاندية (@foo4ar) July 30, 2023

وشهدت مباراة الوداد وطرابلس الليبي، طرد نجم فريق الوداد المغربي هشام بوصفيان في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، خارج أرضية ملعب المباراة، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة.

وستختتم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية، الاثنين، بالعديد من المواجهات القوية، لعل أبرزها الشباب السعودي والزمالك المصري. والاتحاد المنستيري والنصر السعودي والرجاء المغربي ونادي الكويت.