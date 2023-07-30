أبهرت العمانيين.. “رايح صلالة” تتصدر “ونيلوه” تشعل التريند (فيديو)

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وطن- أطلقت الشركة العمانية للنطاق العريض، أغنيتها الحدث “رايح صلالة”، وتصدرت في غضون ساعات من نشرها، اليوم الأحد، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عموم السلطنة.

وتتحدث الأغنية، التي أرفقتها الشركة العمانية بكليب مُصور بطريقة احترافية، عن جمال صلالة الساحر بطبيعتها الخلابة وجبالها الراسخات بآلاف الأشجار وأنواع مختلفة من الأحياء البرية، ضمن محافظة “ظفار” الآسرة.

الأغنية التي تقول أولى كلماتها: “اوه يارجلي شلني.. رايح صلالة ودني.. الجو منعش في الخريف.. ظفار ترحب كل ضيف”، تفاعل معها العمانيون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”

🏝️🚙✈️ اوه يارجلي شلني …#رايح_صلالة ودني الجو منعش ف الخريف#ظفار ترحب كل ضيف pic.twitter.com/ZmLmpr7NWS — العمانية للنطاق العريض (@omanbroadband) July 30, 2023

“نيلوه” العمانية تتألق

كانت “نيلوه” العمانية حاضرة بشكل بارز في أغنية “رايح صلالة”، حيث ظهرت في مجموعة مختلفة من المشاهد بينما كانت تتجول في الطبيعة الخلابة لصلالة الساحرة.

ونيلوه أو “نجلاء البلوشي”، هي مؤثرة وصانعة محتوى عمانية، مقيمة في إيرلندا، يتابعها مئات الآلاف على إنستغرام والسناب وتنشر محتوى يُعنى بأصالة السلطنة وتاريخها العريق ناهيك عن مناظرها الخلابة.

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وبالعودة لأجواء صلالة، يعرف معظم العمانيين أنه من منتصف شهر يونيو وإلى نهاية سبتمبر، يصطبغ الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية بلون أخضر زاهٍ ينبض بالحيوية والجمال، حيث يحل فصل الخريف ويحين موعد أمطار الرياح الموسمية التي تبعث حياة جديدة في أرجاء محافظة “ظفار” الآسرة.

وفي صلالة تحديداً، يجد السياح العمانيون والأجانب ضالتّهم المنشودة. حيث تتمتع بطبيعة خلابة ومتنوعة من جبال وأنهار وشواطئ ورمال ناعمة جميلة وعيون ماء.