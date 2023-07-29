السبت, يوليو 29, 2023
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والد الشيف بوراك يتحدث بالعربية ويفجر مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

إسماعيل أوزدمير والد الشيف بوراك خرج عن صمته وكشف تفاصيل جديدة عن الخلاف مع نجله

كتب فهمي الورغمي
والد الشيف بوراك يتحدث بالعربية ويفجر مفاجأة غير متوقعة
والد الشيف بوراك
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وطن- في تطور جديد للقضية التي أثارت الرأي العام في تركيا، تحدث “إسماعيل أوزدمير” والد الشيف التركي المعروف بوراك، من جديد عن الخلافات التي ظهرت للعلن وضجت بها مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، بعد اتهام ابنه له بأنه باع حقوق ملكية اسم الأخير إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه، مما دفعه لرفع دعوى قضائية بحقه.

وقال إسماعيل أوزدمير بلغة عربية سليمة، إن ابنه بوراك إذا صار مشهوراً “فهذا بوجوده إلى جانبه”. واستدرك: “ليت أن لدي اب مثل أب بوراك”.

وتابع أن “والده عمل طوال عمره وفي أيامه الأخيرة كان يذهب كل يوم ليقبل يده وقدمه لأنه تعب في الحياة ورباه مع أشقائه.”

واستدرك بنبرة داعية:”الله يهدي بوراك ويعيده إلى جادة الصواب هو ووالدته ومن يقف وراءه”.

وسخر والد الشيف بوراك من المقطع الذي ظهر فيه بوراك منذ أيام بحالة مزرية أمام شلال ماء، واصفا حركات نجله وتصرفاته خلال الفيديو بأنها “مصطنعة” والهدف منها استعطاف الجمهور.

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إسماعيل أوزدمير والشيف بوراك
إسماعيل أوزدمير والشيف بوراك

“أنا ممتن لبوراك”

وقال والد بوراك: “عمل فيديو وهو جالس أمام الشلال ويبكي ويستعطف الناس، لكي يقول العالم أني ظالم”.

وأردف:” أنا ممتن لبوراك حتى لو تحدث عني بصورة سيئة وأخطأ في حقي، فأنا في المحصلة أب وهو جزء من قلبي ودمي وروحي ولست متضايقاً منه، ولكن لكل أب –حسب قوله – حساسيات خاصة.

سيناريو تمثيلي

وكشف أنه عُرض عليه الكثير من المقابلات على وسائل الإعلام ليتحدث عن ابنه ولكنه رفض كي لا يضايقه، ولكن بعد أن خرج الموضوع عن السيطرة لم يعد هناك مجال للصمت.

وتابع والد الشيف بوراك، أن كل ما تفوه به ابنه عبارة عن فبركات وسيناريو تمثيلي ساعده آخرون في نسجه.

واختتم حديثه: “أنا المظلوم وأنا اللي ضحكوا علي وأخذوا أموالي”، مشيرا إلى أنه لم يكن سيتحدث عن شيء لكنه اضطر إلى ذلك بعد الفيديو الأخير لبوراك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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