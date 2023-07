في اليوم الـ100 لاعتقاله.. تفاصيل “رسالة دولية” طالبت بالإفراج عن الغنوشي

- Advertisement -

وطن- طالب مئات الشخصيات المؤثرة في العالم العربي والإسلامي، بالإفراج عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومعتقلين سياسيين آخرين في تونس، وذلك بعد 100 يوم على اعتقاله.

وبحسب الموقعين على الرسالة الموجهة إلى السلطات التونسية، فإن اعتقال الغنوشي هو جزء من حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة، اشتدت منذ فبراير 2023 ، حيث تم اعتقال أكثر من 12 شخصية معارضة بينهم قضاة وسياسيون ونشطاء ورجال أعمال .

وجاء في الرسالة أن جريمتهم الوحيدة هي تحدي محاولات دحر المكاسب الديمقراطية في تونس، وإعادة تأسيس الديكتاتورية، ووقف التقدم الذي يحرزه قادة المعارضة نحو بناء تحالف واسع ومتنوع للدفاع عن الديمقراطية.

وقالت الرسالة: “يجب على جميع مؤيدي قيم الحرية الوقوف إلى جانب الديمقراطيين التونسيين، وهم يقاومون الهجوم على الديمقراطية التونسية التي تمثل مصدر أمل وإلهام في العالمين العربي والإسلامي ، والتي لا يمكن السماح لها بالتحول إلى مصدر آخر لليأس”.

