غرامات مالية ستضطر إلى دفعها على متن طائرة لو قمت بهذه التصرّفات..

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وطن-في الحقيقة، يمكن أن تصل بعض الغرامات إلى 5000 يورو

على الرغم من أن السفر بالطائرة قد يكون أمرًا مثيرًا، فإنه يجب ألا ننسى أنه عند ركوب الطائرة، يجب أن نلتزم بقواعد وأنظمة معينة. فعندما يطلب منا أحد أفراد الطاقم إيقاف تشغيل هواتفنا المحمولة في أثناء الإقلاع، فهذا ليس مجرد أمر، إنها إحدى قوانين الملاحة الجوية ويمكن أن يؤدي عدم التطبيق لها إلى عقوبات اقتصادية.

لذلك سيكون من الجيد معرفة القواعد الأخرى التي يجب أن نتبعها وبهذا يمكننا تجنب الغرامات التي يمكن أن تدفعها على متن طائرة، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الغرامات التي يمكن أن تدفعها على متن طائرة

على الرغم من أنه قد يبدو غير مهم فإن الإجراءات مثل إشعال سيجارة على متن الطائرة أو التحدث بصوت عالٍ أو استخدام الهاتف المحمول في أثناء الإقلاع يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وغرامات باهظة الثمن.

القانون رقم 21/2003 الصادر في 7 يوليو بشأن السلامة الجوية؛ يمثّل اللائحة التي تحدد الالتزامات التي يجب على الركاب الامتثال لها أثناء وجودهم على متن الطائرة، وكذلك خلال فترة وجودهم في المطار.

من ناحية أخرى، نفذت وكالة سلامة الطيران الحكومية (AESA) قانون عقوبات يمكن أن يتجاوز 5000 يورو لأولئك الركاب الذين لا يمتثلون للقواعد التي وضعها الطاقم في أثناء الرحلة، وفي المواقف الأكثر خطورة التي تؤثر على الملاحة، فإن تكلفة تحويل الرحلة ستقع أيضًا على الراكب المُخالف للقانون، وفق ترجمة “وطن“.

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التزامات الركاب

بهذه الطريقة، يتحمل الركاب والمستخدمون الآخرون لخدمات الطيران مسؤولية الامتثال لسلسلة من الالتزامات المنصوص عليها في قانون سلامة الطيران. وهذه الالتزامات:

الامتثال لجميع القواعد والتدابير الأمنية المطبقة على أنشطة الطيران.

اتبع التعليمات والأوامر الصادرة عن سلطات الطيران في جميع الأوقات.

التسهيل والتعاون في التحقيقات وعمليات التفتيش الجوية التي يمكن إجراؤها.

قدم أي معلومات تطلبها سلطات الطيران لضمان السلامة والامتثال التنظيمي.

المشاركة في التواصل ونشر التعليمات الأمنية الموجهة للمسافرين.

تأكد من أن بحوزتك جميع المستندات القانونية ذات الصلة أثناء سفرك بالطائرة.

إبلاغ سلطات الطيران المدني حسب الاحتياجات والمتطلبات التي قد تطرأ.

نفذ فقط الأنشطة التي مُنحت الإذن لها على متن الطائرة.

الحفاظ بشكل صحيح على حالة وتشغيل الطائرات والمرافق والمعدات المستخدمة في الخدمة الجوية.

ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتجنب أي إجراء من شأنه تعريض تشغيلها للخطر.

الحفاظ على تأمين جوي إلزامي لتغطية الاحتمالات المحتملة أثناء الرحلة.

ضمان سلامة ورفاهية جميع مستخدمي الخدمة الجوية، مع إيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

الامتناع عن ارتكاب أي عمل تمييزي أثناء عملية الطيران وفيما يتعلق بخدمة الطيران.

تقديم المعلومات والتعاون مع الهيئات العامة المسؤولة عن برنامج الدولة للسلامة التشغيلية للطيران المدني.

الامتثال لجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار برنامج الدولة للسلامة التشغيلية للطيران المدني، وبالتالي ضمان التنفيذ الفعال والامتثال.

سلوكيات يجب تجنبها

في أثناء الرحلات الجوية، هناك سلوكيات محددة يجب تجنبها لتجنب المشاكل القانونية ودفع الغرامات المالية؛ وأحدها هو استخدام الهاتف المحمول في أثناء الإقلاع أو الهبوط. تحظر معظم شركات الطيران استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال هذه المراحل من الرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة. يمكن أن يؤدي استخدامه إلى غرامات تصل إلى 1800 يورو.

في الماضي، كانت هناك حالات تم فيها تغريم الركاب وطردهم بسبب إجراء مكالمات في قمرة القيادة في أثناء الإقلاع. تعتبر هذه الأفعال جريمة ضد الملاحة الجوية وهي محظورة، حتى لو لم تسبب أي ضرر ظاهر.

السلوك الآخر الذي يمكن أن يؤدي إلى غرامات هو التدخين على متن الطائرة أو في المطار. على الرغم من العقوبات التي وضعتها وزارة الصحة، فإن البعض لا يزال يتحدى هذه القاعدة ويتقاضى غرامات مالية.

يمكن أن يصبح الاستهلاك المفرط للكحول مشكلة في أثناء الرحلة. على الرغم من أن شركات الطيران قد تقدم مشروبات كحولية، إلا أن السُكر محظور ويمكن أن يؤدي إلى منع الوصول إلى الطائرة أو حتى التوقف غير المتوقع في مطار قريب ما قد يترتب عليه تكاليف إضافية للمُخالف.

وختمت الصحيفة بالقول، إن السفر بالطائرة ينطوي على مسؤوليات والتزامات لضمان سلامة جميع الركاب، سيساعد تجنب السلوك غير اللائق واتباع إرشادات الطاقم على تجنب العقوبات المالية، والأهم من ذلك، سيساهم في أن تكون الرحلة آمنة وممتعة لجميع الركاب على متن الطائرة.