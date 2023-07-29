برشلونة يُعاقب غريمه ريال مدريد بالثلاثة في قمة الكلاسيكو الودية (شاهد)

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وطن- نجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز المثير على غريمه الأزلي ريال مدريد، بثلاثية نظيفة دو رد، في قمة الكلاسيكو الودية التي جمعت كلا الفريقين قبيل بدء الموسم الجديد الشهر المقبل.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي أولى أهداف المباراة لفريق البرسا في الدقيقة ال15، بعد تمريرة رائعة من زميله الإسباني بيدري.

مباراة برشلونة وريال مدريد

وعزز برشلونة التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني صاروخي من توقيع اللاعب فرمين لوبيز مارتين في الدقيقة ال85.

كما وأحرز ثالث الأهداف للفريق الكتالوني فيران توريس مستغلاً تقدم حارس ريال مدريد كورتوا، ليضعها داخل شباك الفريق الملكي في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية قمة الكلاسيكو الودية.

تفوق ريال مدريد على برشلونة

ورغم خسارة ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي في المباريات الودية أمام الغريم التقليدي برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات المهدرة والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 29 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

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فيما وصلت عدد تسديدات البرسا في المباراة إلى 12 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 47% في المباراة.

وسيلتقي ريال مدريد بعد تلك الهزيمة أمام الغريم برشلونة في المواجهة القادمة أمام منافسه يوفنتوس، الخميس، في ختام الجولة التحضيرية الودية، قبيل خوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز أمام أتلتيك بيلباو في ال12 من شهر أغسطس القادم.

في "كلاسيكو ودي" مثير..

برشلونة يفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-0.. شاهد الأهداف كاملة#ريال_مدريد_برشلونة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/X3G2sUUpN1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 29, 2023

الدوري الإسباني الممتاز

فيما سيواجه برشلونة نظيره ميلان الإيطالي، الأربعاء، وبعدها توتنهام الإنجليزي في نهائي كأس جوان غوميز الأسبوع المقبل. ليعود بعدها إلى منافسات الدوري الإسباني من أجل الدفاع عن لقبه.

ومن الجدير بالذكر، بأن انطلاق منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) للموسم الجديد 2023-2024، سيكون في ال12 من شهر أغسطس القادم.