وفاة مستشار الملك سلمان .. من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود! (صور)

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وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، عصر الجمعة، وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وقال الديوان في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه سيصلى على الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

ولم يتطرّق بيان الديوان الملكي إلى سبب وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود؟

نشأ في الرياض، ودرس العلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض وحصل على شهادة البكالوريوس بها في عام 1974.

بعدها بأربعة أعوام حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كمبردج في المملكة المتحدة.

أكمل حصيلة مسيرته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه قي العلوم السياسية من جامعة لندن عام 1982.

بعد التخرج، عمل أستاذا بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة 8 سنوات.

بعد حصوله على الدكتوراه التحق بوزارة الخارجية حيث عمل نائبًا لرئيس الإدارة الغربية، وأستاذا بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض.

عين رئيسا للإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بدرجة سفير في عام 1994.

بعدها عين وكيلا مساعدا للشؤون السياسية بوزارة الخارجية. مع استمرار رئاسته للإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في عام 2001.

جرى إرساله كمبعوث خاص من خادم الحرمين الشريفين لنقل رسائل لأصحاب الفخامة رؤساء الدولة الإفريقية وعدد من رؤساء الدول أمريكا اللاتينية.

عين في 2016 مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.