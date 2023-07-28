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وفاة مستشار الملك سلمان .. من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود! (صور)

في 2016 عين الأمير الراحل تركي مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز

كتب أنس السالم
وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
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وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، عصر الجمعة، وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وقال الديوان في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه سيصلى على الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود (تويتر)

ولم يتطرّق بيان الديوان الملكي إلى سبب وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود؟

  • نشأ في الرياض، ودرس العلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض وحصل على شهادة البكالوريوس بها في عام 1974.
  • بعدها بأربعة أعوام حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كمبردج في المملكة المتحدة.
  • أكمل حصيلة مسيرته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه قي العلوم السياسية من جامعة لندن عام 1982.
الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
  • بعد التخرج، عمل أستاذا بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة 8 سنوات.
  • بعد حصوله على الدكتوراه التحق بوزارة الخارجية حيث عمل نائبًا لرئيس الإدارة الغربية، وأستاذا بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض.
  • عين رئيسا للإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بدرجة سفير في عام 1994.
  • بعدها عين وكيلا مساعدا للشؤون السياسية بوزارة الخارجية. مع استمرار رئاسته للإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
  • شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في عام 2001.
الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير
شغل الأمير تركي منصب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف عام 2001
  •  جرى إرساله كمبعوث خاص من خادم الحرمين الشريفين لنقل رسائل لأصحاب الفخامة رؤساء الدولة الإفريقية وعدد من رؤساء الدول أمريكا اللاتينية.
  • عين في 2016 مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
عين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشارا للملك سلمان عام 2016
عين الأمير تركي مستشارا للملك سلمان عام 2016
  • بينما ترأس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ووفود المملكة في العديد من اللجان داخل المملكة وخارجها، منها لجنة التوجيه في حماية السلام في الشرق الأوسط. واللجنة الثلاثية الخاصة بالأسرى والمفقودين السعوديين لدى العراق.وفق “akhbaar24
  • كما شارك في العديد من المؤتمرات منها المؤتمرات الوزارية والقمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية، ومؤتمر حركة عدم الانحياز. فضلا عن ترؤسه مدرسة الفروسية الدولية بالرياض.
المصدرمتابعات وطن - "واس" - "أخبار 24"

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