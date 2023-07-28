هبة نور في إطلالة أنثوية طاغية بفستان سواريه بدون حمالة صدر كشف المستور (شاهد)

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وطن- ظهرت الفنانة السورية هبة نور في إطلالة جديدة تميزت عن كثير من إطلالاتها السابقة، لا سيما وانها عكست أنوثتها بشكل كبير.

ونشرت هبة نور عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” صورا لها عقب حضورها أمسية ما، مرتدية فستان سواريه بني اللون وحقيبة يد خضراء.

وأبرز الفستان الذي ارتدته هبة نور ملامحها لأنثوية الطاغية، حيث تميز بفتحة صدر كبيرة على شكل حرف “V” والذي كشف عدم ارتدائها لحمالة صدر لبروز حلمتها في إحدى الصور.

كما تميز الفستان بفتحة جانبة واسعة من الأسفل حتى ما فوق الركبة، أبرزت من خلاله هبة نور جمال ساقيها المتناسقين.

وتأكيدا لما كشفته سابقا بأنها تعيش حاليا قصة حب، أرفقت هبة نور صورة بتعليق قالت فيه:” ابق مع شخص يحبك بمفردك”.

هبة نور تعترف بعلاقة عاطفية مع شاب سوري

وكانت الفنانة هبة نور، قد كشفت أن الشاب الذي تجمعها فيه علاقة عاطفية حاليا سوري الجنسية وبعيد عن الوسط الفني.

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وأعربت الفنانة هبة نور عن سعادتها الكبيرة بحالة الحب التي تعيشها؛ لأن هذه العلاقة جعلتها تشعر بالأمان الذي لم تعتد على وجوده في علاقاتها السابقة.

وأضافت خلال ظهورها في برنامج “ألبوم حياتي” المذاع على فضائية “صوت بيروت” أنها تتمنى أن يتوج هذا الحب بالزواج، لكنها تترك هذا الأمر للنصيب؛ لأن الزواج ليس قرارا مثل الحب والإعجاب.

وأضافت أنها اليوم تعيش الحب الحقيقي والصحيح، فهي باتت أنضج وتعرف كيف تتصرف في حال واجهت أي مشكلة، كما أنها تتقن طريقة تقديم المشاعر بشكل صحيح وغير مؤذ.