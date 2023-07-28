الجمعة, يوليو 28, 2023
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والتشكيلة في كلاسيكو الأرض

ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة قبيل بدء الموسم الشهر القادم

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة
موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة
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وطن- يترقب جماهير الكرة المستديرة في كل مكان، موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، السبت، في قمة كلاسيكو الأرض الودي الذي يجمع كلا الفريقين في إطار الاستعدادات لبدء الموسم المقبل.

ويستضيف ملعب “دلاس كاويويز” في ولاية تكساس الأمريكية، مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ريال مدريد
ريال مدريد

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الواحدة صباحاً، لنقل المباراة الودية المثيرة والقوية بين كلا الغريمين التقليدين في كلاسيكو الأرض الودي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المتوقع أن تبث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في المباراة الودية على شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية.

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي أو حامد الحارثي.

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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة الودية أمام نظيره برشلونة، بتشكيلة أساسية متوقعة ، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، أندري لونين.

دفاع ريال مدريد: دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو (فيرلاند ميندي).

خط الوسط: إدواردو كامافينغا، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، جواد بيلينغهام.

مركز الهجوم: رودريغو، فينيسويس جونيور.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة الودية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة الودية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيير شتيغن.

دفاع برشلونة: ماركوس ألونسو، أراخو، سيرجينو دست (إريك غارسيا)، أندرياس كريستنسن.

خط الوسط: بيدري، إيلكاي غوندوغان، جافي.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، فيران توريس (عبد الصمد الزلزولي).

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة
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