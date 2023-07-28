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تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

كان إيلون ماسك، تزوج من تالولا رايلي في عام 2010، لكنهما انفصلا بعد عامين، وتزوجا مرة أخرى عام 2013، وانفصلا بعد 3 أعوام

كتب أنس السالم
إيلون ماسك وزوجته السابقة تالولا رايلي
إيلون ماسك وزوجته السابقة تالولا رايلي
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وطن – هنّأ الملياردير إيلون ماسك زوجته السابقة الممثلة البريطانية تالولا رايلي، البالغة من العمر 37 عامًا، بعد خطوبتها على الممثل توماس برودي سانغستر، البالغ من العمر 33 عامًا.

وكان إيلون ماسك، تزوج من تالولا رايلي في عام 2010، لكنهما انفصلا بعد عامين، وتزوجا مرة أخرى عام 2013، وانفصلا بعد 3 أعوام.

إيلون ماسك مع زوجته السابقة الممثلة البريطانية تالولا رايلي
إيلون ماسك مع زوجته السابقة الممثلة البريطانية تالولا رايلي

واستخدم ماسك، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم، موقعه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” لإرسال تهانيه، حيث علق بـ”مبارك” مع قلب تحت منشورها الذي أكدت فيه الخبر، حيث شاركت صورة سيلفي مع خطيبها.

تهنئة إيلون ماسك لزوجته السابقة بعد خطوبىتها
تهنئة إيلون ماسك لزوجته السابقة بعد خطوبىتها

بينما اختارت تالولا رايلي تويتر كوسيلة لتأكيد الخبر، مع صورة سيلفي جمعتها بـ”سانغستر”، حيث علقت: “سعيدة جدًا بمشاركة الخبر أننا بعد سنتين من المواعدة، توماس برودي سانغستر وأنا مخطوبان!”.

خطوبة تالولا رايلي زوجة إيلون ماسك السابقة من الممثل توماس برودي سانغستر
تالولا رايلي والممثل توماس برودي سانغستر

تزوجت تالولا رايلي من إيلون ماسك في عام 2010 بعد لقائهما في عام 2008 بعد فترة وجيزة من انفصاله عن زوجته السابقة جوستين لونغ.

تزوجت تالولا رايلي من إيلون ماسك مرتين
تزوجت تالولا رايلي من إيلون ماسك مرتين

ثم انفصلت رايلي وماسك بعد عامين، ثم أعادا الزواج مجدداً للمرة الثانية في عام 2013.

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تقدم الملياردير بطلب الطلاق في عام 2014، ثم سحب الطلب.

بعد عامين، تقدمت رايلي بطلب الطلاق الذي تم تنفيذه في وقت لاحق من ذلك العام. وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ومعروف أن الملياردير إيلون ماسك تزوج 4 مرات وأنجب 7 أطفال.

المصدرديلي ميل - تويتر

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