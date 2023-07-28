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فيديو مؤثر للشيخ سلمان العودة يجيب فيه على سؤال نجله: “ليش أمي ماتت وهي أصغر منك؟”

الشيخ سلمان العودة يواجه الأسئلة الصعبة حول الحياة والموت في فيديو مؤثر مع نجله الصغير

كتب خالد السعدي
فيديو مؤثر للشيخ سلمان العودة يجيب فيه على سؤال نجله:
سلمان العودة
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وطن- أعاد الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة نشر مقطع فيديو مؤثر لوالده وهو يجيب أخيه الصغير عن سؤال حول وفاة والدته على الرغم من أنها أصغر سنا منه.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشيخ سلمان العودة وهو يحمل نجله عبد الرحمن على كتفيه عقب نجاته من الحادث الذي أودى بحياة والدته، وهو يسأل والده عن سبب وفاة والدته على الرغم من أنها أصغر من والده.

ليرد الشيخ سلمان العودة على نجله عبدالرحمن قائلا: “من جاء يومه رحل حبيبي، الله يختار الأفضل والطيب هو الذي يسبق”.

وأضاف قائلا: ” الموت نقاد على كفه جواهر يختار منها الثمين”.

وواصل الشيخ سلمان العودة الرد على نجله المتأثر بفقدان والدته قائلا: “الذين رحلوا رحلوا بأجسادهم.. أما أرواحهم فباقية معنا..نذكرهم بخير وندعو لهم بخير ونشهد لهم بخير”.

وتابع قائلا: “هم سبقونا إلى منزل أفضل وسنلتقي معا إن شاء الله في يوم من الأيام”.

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وفاة زوجة سلمان العودة والأخير ينعاها

وكانت هيا السياري، زوجة الداعية السعودي سلمان العودة قد توفيت في حادث مرور وقع في يناير/كانون الثاني 2017 إثر اصطدام السيارة التي كانت على متنها بشاحنة، في حين تعرض نجله عبدالرحمن لإصابات بليغة.

وقال الشيخ سلمان العودة في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” في نعي زوجته الراحلة:” هيا السياري.. حين رحلت أدركت أني لا أستحقك، اللهم في ضيافتك وجوارك”.

سبب اعتقال الشيخ سلمان العودة

يشار إلى أنه على خلفية السكوت عن تأييد حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017، اعتقلت السعودية العديد من الدعاة المصلحين والكتاب، كان على رأسهم الشيخ سلمان العودة.

اعتقال سلمان العودة
اعتقال سلمان العودة

وجاء اعتقال الشيخ سلمان العودة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 حينما غرد قائلا:”ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”، وذلك عقب الإعلان عن اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي آنذاك.

وتردد على نطاق واسع أن السعودية طالبت المشايخ بتأييد الحصار على قطر، وأن تغريدة العودة بدت وكأنها تمرد على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

المصدرتويتر، وطن

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