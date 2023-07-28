غرق المصارعة التونسية هديل كحولي يفجع عائلتها.. وتفاصيل انتشال جثتها

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وطن- قضت البطلة التونسية في رياضة المصارعة، هديل كحولي، غرقاً بمدينة طبرقة التابعة لولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي، الأربعاء، عن عمر 16 عاماً.

وعثرت السلطات المعنية على جثة الرياضية التونسية بعد عملية تمشيط للمنطقة الشاطئية حيث غرقت الراحل وهي بطلة منتخب تونس للناشئات في المصارعة وبطلة نادي مستقبل الرقاب في محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس).

وخلال مسيرتها الرياضية التي بالكاد انطلقت، تُوجت البطلة الفقيدة هديل كحولي بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية الأخيرة.

جدير بالذكر أن البطلة التونسية حلّت بمدينة طبرقة (شمال غرب تونس) رفقة الفريق النسوي للمصارعة بسيدي بوزيد لإجراء تربّص بالمدينة قبل أن تتعرض الفقيدة للغرق إثر تعمّدها السباحة، الأربعاء، رغم التحذيرات بهيجان البحر ورفع راية منع السباحة بشاطئ طبرقة.

انتشال الجثة

وكان والي جندوبة، سمير كوكة، قد أفاد في مداخلة لإذاعية “موزاييك” المحلية، بانتشال جثة بطلة في المصارعة تدعى هديل كحولي تبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ مدينة طبرقة بعد يومين من غرقها.

وأشار كوكة بأنه تم تسجيل حالة غرق أخرى تعرّضت لها مساعدة بالفريق النسوي للمصارعة نجحت وحدات الحماية في انقاذها وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة لها، فيما فُقدت المصارعة هديل كحولي قبل أن يقع العثور على جثتها بعد يومين من غرقها.

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تونس تنعى فقيدتها

ونعى الاتحاد التونسي للمصارعة الفقيدة في بيان على صفحته على موقع فيسبوك جاء فيه: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. بكل معاني الأسى والحسرة بلغنا اليوم نبأ وفاة بطلة المنتخب الوطني للناشئات و مصارعة نادي مستقبل الرقاب ابنة تونس البارة هديل كحولي”.⁣



وأضاف بيان النعيي “بطلة تونس وصاحبة برونزية بطولة أفريقيا الأخيرة. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم طيب ثراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومأواها”.

ونعا الفقيدة معهدها الثانوي على موقع “فيسبوك”. وكتب ان لله وان االيه راجعون… ربي يرحمها وينعمها هديل كحولي

التلميذة الهادءة والخلوقة والرياضية والمتميزة،والمزاولة لدراستها بمؤسسة الطاهر الحداد الرقاب، والتي وافاها الاجل يوم امس مساء (26جويلية) بشواطىء طبرقة.. وهي وزميلاتها يواكبن ايام تكوينية في رياضة المصارعة النسائية”.