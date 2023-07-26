الأربعاء, يوليو 26, 2023
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كهرباء السيسي حولت المصاعد إلى قطارات.. سخرية واسعة من أزمة مؤلمة (شاهد)

تعيش مصر أزمة حادة في انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاعات حادة في درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية في معظم المناطق ، في حين تصل إلى 45 درجة في الأجزاء الجنوبية من البلاد

كتب باسل سيد
سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر
انقطاع التيار الكهربائي يعزي إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد حسب مصادر حكومية
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وطن- أثار تحذير صدر مؤخرًا عن شركة الكهرباء الحكومية المصرية، يخص نصيحة المواطنين بتجنب استخدام المصاعد في أوقات معينة من اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وموجة الحر ، حالة من السخرية عبر الإنترنت.

وقالت الشركة المصرية القابضة للكهرباء في بيان أصدرته يوم 22 يوليو / تموز الجاري، إن انقطاع التيار الكهربائي سيحدث في فترات مدتها 20 دقيقة ، “مع الأخذ في الاعتبار أن الانقطاعات تبدأ في فترة 10 دقائق قبل رأس الساعة وبعدها بـ 10 دقائق.

ولدواعي السلامة، حثت الشركة المواطنين على عدم استخدام المصاعد خلال هذه الفترة، وأكدت أن أي انقطاع لن يتجاوز ساعة واحدة من وقت الانقطاع.

عدم استخدام المصاعد في مصر
شركة الكهرباء الحكومية المصرية تدعو المواطنين لعدم استخدام المصاعد في مصر

سخرية واسعة

غمر المستخدمون المنصات الإلكترونية بردود فعل ساخرة بعد الإعلان،ففي إحدى التغريدات ، قال أحد المستخدمين إنه يمكنهم الآن الادعاء بأنهم فوّتوا مصعد الساعة 6:50 صباحًا إذا سئلوا عن سبب تأخرهم من قبل رئيسهم في العمل، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

ورسم بعض المستخدمين رسمًا بيانيًا يوضح الساعات التي يمكنك فيها أخذ المصاعد والساعات لتجنبها. وعلق آخر: “إذا فاتتك المصعد 1:50 ، يمكنك اللحاق بالمصعد 3:15!” مقارنة الوضع بالمواصلات العامة.

وعلى نفس المنوال، شارك أحد المستخدمين حادثة، قائلا: “لقد نسيت أن أقول لكم يا رفاق ، انقطعت الكهرباء عندما كنت في المصعد ، لكن الله أنزلني المصعد في أقرب طابق”.

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واعتذر مستخدم آخر مازحًا ، قائلاً : “آسف يا رفاق ، يجب أن أغادر ؛ لديّ حجز قطار – أعني مصعدًا في الساعة 8:50.”

بيان غامض

ولم يذكر بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل مناطق الدولة التي سيحدث فيها انقطاع التيار الكهربائي، ولا التواريخ المتوقعة لانقطاع التيار الكهربائي ، مما تسبب أيضًا في حدوث ارتباك.

العديد من الشخصيات العامة أثرت في الموقف ، معربة عن إحباطها.

فقد سلط محمد يونس ، الباحث في مجال الطاقة في مصر ، الضوء على تأثر المسنين بشكل غير متناسب بانقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وأشار إلى أن “الكثير من الناس يُحاصرون في المصاعد ، ولا يمكنهم الصعود ستة أو عشرة طوابق كل يوم، عدة مرات”.

وكتبت نانسي عقيل ، رئيسة مركز السياسة الدولية على تويتر: “نُصِح المصريون ذات مرة باختيار أقدام الدجاج كبديل اقتصادي أثناء ارتفاع تكاليف الغذاء. والآن ، يتم تحذيرهم من استخدام المصاعد استعدادًا لانقطاع التيار الكهربائي” ، مضيفة أن الوضع كان “تيارًا ملحميًا من الإخفاقات في معالجة الأزمات الحرجة.

سبب أزمة انقطاع الكهرباء

وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء.

وشهدت مصر، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية في معظم المناطق ، لترتفع إلى 45 درجة في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

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