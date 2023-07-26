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فيديو متداول للسيسي يتحدث عن أزمة الكهرباء.. هل قاد مصر للخراب والدمار؟

هناك الكثير من أسباب أزمة الكهرباء في مصر التي تتزامن مع الموجة شديدة الحرارة في البلاد، بينها الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي

كتب باسل سيد
فيديو متداول للسيسي يتحدث عن أزمة الكهرباء.. هل قاد مصر للخراب والدمار؟
عبد الفتاح السيسي
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وطن- مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في مصر منذ أكثر من أسبوع، انتشر مقطع فيديو قديم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتحدث فيه عن أزمة الكهرباء التي واجهتها بلاده في الفترات الماضية، وما أنفقته لمعالجتها، بجانب تداعيات وجود هذه الأزمة.

ففي هذا المقطع، يقول السيسي إنه أنفق على قطاع الكهرباء ما يقرب 1.8 تريليون جنيه للتصدي لأزمة الكهرباء التي كانت قائمة، ولم يكن لأحد تجاهلها.

وأضاف أنه وجه وزارة الكهرباء منذ العام الأول لتوليه المسؤولية وذلك في 2014، موضحا أن عدم حل هذه الأزمة كان سيؤدي إلى خراب وضياع الدولة.

ولفت إلى أنه شدد على وزارة الكهرباء، بالعمل على حل الأزمة في غضون عام واحد فقط.

اعتراف السيسي بأن أزمة الكهرباء يمكن أن تؤدي إلى خراب الدولة ودمارها جعل الكثيرين يتذكرون هذه التصريحات في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

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أسباب أزمة الكهرباء في مصر

وهناك الكثير من أسباب أزمة الكهرباء في مصر التي تتزامن مع الموجة شديدة الحرارة في البلاد، فيما تعتبر الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر في الوقت الحالي أحد الأسباب الرئيسية، ما دفع الحكومة المصرية إلى بيع كمية من الغاز مما أثّر على حصة الداخل من الغاز.

كما أن السلطات تنتقد المواطنين بسبب عدم ترشيد الاستخدام وزيادة الاستهلاك نتيجة لدرجات الحرارة العالية في فصل الصيف.

رئيس الوزراء أعلن موعد انتهاء تخفيف الأحمال

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكّد أن انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة نجم عن زيادة الاستهلاك الناجمة عن موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أنّ لجوء الحكومة إلى تخفيف الأحمال أمر ينتهي منتصف هذا الأسبوع، وبالتالي يُفترض أن أمس الثلاثاء هو اليوم الأخير لنهاية تخفيف الأحمال، ويترقب المصريون ما سيحدث اليوم الأربعاء، وسط توقعات باستمرار الأزمة في ظل الموجة المتواصلة من ارتفاع درجات الحرارة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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