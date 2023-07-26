تعرّف على أكثر 9 كوابيس متكرّرة وشائعة بين الناس!

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وطن-لا شكّ في أن الأحلام عبارة عن ثمار تخيلاتنا الواقعيّة، علمًا أنه يمكن أن تتحول أحيانًا إلى كوابيس قريبة من الواقع. وعلى الرغم من اختلافها حسب كلّ شخص، فإن هناك مواضيع معينةيمكن أن تظهر في كثير من الأحيان بين السكان في شكل كوابيس مزعجة ومتكررة.

يواجه الناس جميعًا الأحلام والكوابيس؛ وهي يمكن أن تكون بعض أفكار العقل الباطن للشخص. ولهذا، كشفت دراسة أجريت قبل بضع سنوات في جامعة مونتريال، على 331 مشاركًا، عن أكثر الكوابيس شيوعًا، بحسب ما أفادت به مجلّة “فيمينا” الفرنسيّة.

الاعتداء الجسدي

الكابوس الذي يتخلله العنف الجسدي، على غرار: السلوك العدواني، والخطف،والقتال، موجود في 48.6٪ من كوابيس الشخص.

صراع لفظي

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن 21٪ من الكوابيس تبرز فيها ما يسمّى الصراع بين الأشخاص، مثل: الجدال مع صديق أو المشاجرة بين الجيران أو التعرّض للإهانة في الشارع.

أن تكون عاجزًا

من الشائع أن تحلم بأنك عاجز عن الكلام أو النظر، أو أنه لم يعد بإمكانك الخروج من الغرفة أو أنك لا تستطيع إيجاد حل لمشكلة ما. يتكرر موضوع الكابوس هذا بنسبة 16.2٪ من مجموع الكابوس التي يواجهه المرء.

أن تكون متّبعًا

يُطرح هذا الموضوع بشكل أساسي عندما تكون طفلاً، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر. في الواقع، يمكن أن يحدث الكابوس بسبب صدمة أو قصة رأيناها أو سمعناها. فرؤية كوابيس تكون فيها مطاردًا أو تجري باستمرار تحدث بنسبة 11.1٪ من الحالات.

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كما أن الكوابيس التي نرى فيها الوحوش، نسبتها 11.1٪، وأحيانًا نشعر وكأنه يوجد معنا شيطانًا في الغرفة.

الموت

الكوابيس التي نرى فيها الموت أو الوفاة بسبب المرض الخطير) في 9.1٪ من الكوابيس ويمكن أن تشغل بالك. علاوة على ذلك، غالبًا ما يقال، في مجال تفسير الأحلام، أن الحلم بفقدان أسنانك هو نذير لأخبار سيئة من هذا النوع.

التعرض لحادث

في 8.7٪ من الحالات، يمكن للمرء أن يحلم بوقوع حادث شديد أو قليل خطورة. بدءًا من كسر في الساق إلى حادث سيارة أو حتى السقوط من منحدر، فإن الكوابيس التي تصور الحوادث شائعة جدًا. غالبًا خلال هذه الأحلام السيئة نستيقظ في بدايتها.

الحشرات والحيوانات

الكوابيس التي نرى فيها؛ الثعابين أو العناكب أو حتى أسماك القرش، تتعلق بشكل أساسي بالأشخاص الذين يعانون من رهاب الحيوانات، ولكن ليس ذلك فحسب. الحلم بأن هناك كائن ما بصدد إخافتنا؛ أمر شائع في 6.7٪ من الحالات.

الكوارث الطبيعية

غالبًا ما نحلم بإعصار أو حريق أو حتى تسونامي عندما تسمع عنه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك، لا يمكن التنبؤ بالكوارث الطبيعية إلى درجة أنها تصبح مخيفة وتغزو أحلامنا في 5.5٪ من الحالات.

السخافات أو العبثية

الكوابيس التي نرى من خلالها، عبور أحد المشاهير المتوفين على عجلة صحن طائر أو رؤية أشياء غريبة ليس لها معنى حقيقي، ليس دليل على أن الأحلام سخيفة فحسب، بل من شانها أن تسبب الإزعاج للدماغ البشري. يوجد هذا النوع من الكابوس في 4.7٪ من الحالات.